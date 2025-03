Ciudad Juárez.- Priorizando salvaguardar la salud y la identidad de las usuarias, colectivas reportan cerca de 30 solicitudes semanales de mujeres y personas gestantes que buscan abortar en Ciudad Juárez, quienes recurren al acompañamiento de organizaciones debido a que los procedimientos en las instituciones de salud no son claros ni accesibles.

El Congreso Local reconoció el 31 de enero el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica la despenalización del aborto voluntario en Chihuahua; la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo catalogó como un logro de activistas y colectivas de la entidad, como: Aborto Seguro, Marea Verde, Morrxs Autónomxs, Cheros y Abortistas Mx.

Acompañamiento

En esta frontera, ante la inminente necesidad desde la salud pública, el bienestar y la seguridad de las personas con capacidad de gestar, el colectivo “Aborteras del Norte” (ADN) se conformó en abril de 2023 y desde entonces han ofrecido alrededor de 700 procesos de acompañamiento para la interrupción del embarazo de forma autónoma, así lo informaron en entrevista a Netnoticias.

Con el objetivo de resguardar la identidad e integridad de las integrantes de ADN, quienes buscan continuar brindando garantía de anonimato a quienes recurren a la colectiva, en esta edición no se mencionarán los nombres de las entrevistadas.

“En las posturas de las instancias de salud se puede observar este ordenamiento estricto de no dar información, de rechazar o negar estos servicios”, aseguró la entrevistada de ADN.

El 27 de mayo del 2024, un Tribunal Colegiado ordenó a la Secretaría de Salud del Estado dar el servicio de aborto hasta las 12.6 semanas, dar información a quien la pida, reconocer a las personas no binarias y trans dentro estos servicios; ante el ordenamiento se han efectuado procedimientos de aborto voluntario en hospitales de la Secretaría de Salud.

“En Ciudad Juárez no tenemos conocimiento de que alguien se haya acercado a la Secretaría de Salud a pedir el procedimiento; nosotras, cada vez que recibimos un acompañamiento les decimos que está esa opción también, pero al ser un tema muy estigmatizado, no han aceptado esa ruta; pero en Chihuahua sí tenemos conocimiento de que se han llevado a cabo allá (…) es mentira cuando dicen que no se puede y que no se han hecho”, aseguró la integrante de la colectiva ADN.

A pregunta expresa a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, acerca de las estrategias de atención y orientación a personas que busquen procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) la respuesta fue “estamos al pendiente también, de Chihuahua no han pasado el dato exacto, tienen que mandarlo de allá (…) aún no sale un decreto oficial hay que esperar un poco”.

Durante los casi dos años de operación, ADN informó de los 700 acompañamientos; la cifra de solicitudes rondan de seis a 24 casos por semana, siendo de Ciudad Juárez la mayoría de las personas solicitantes de atención.

“Eso responde la pregunta del estado de Chihuahua de brindar y cubrir esta necesidad, hay muchas personas que lo necesitan; hay colectivas en Cuauhtémoc, en Delicias, en la capital, entonces allá la población es mucho menor, pero también tienen sus casos. Es una cantidad muy alta de solicitantes”, abundaron las entrevistadas.

Motivos de las personas solicitantes

Al respetar la privacidad de las personas que consultan los servicios de acompañamiento, la colectiva Aborteras del Norte no se pide datos personales sobre los motivos que llevan a las usurarias a tomar la decisión de interrumpir el embarazo.

Algunos de los comentarios que de forma orgánica comparten durante el acompañamiento giran en torno a no aceptar la modificación de sus planes de vida.

“Les decimos que pueden ir a denunciar cuando fueron víctimas, hay quienes no han querido o que manifiestan que denunciaron pero les urge hacer el procedimiento; en otras ocasiones, comentan que ya tienen dos hijos y no pueden, son estudiantes y no pueden, o simplemente no quieren porque interrumpe su plan de vida o no pueden sostener otra vida”, explicó una de las integrantes de ADN.

Pese a que el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo por violación es legal en el estado de Chihuahua, los estigmas que existen entorno a la situación hacen complicado el solo hecho de buscar información o solicitar el servicio en el sistema de salud.

“Se desconoce que puedes acudir a cualquier instancia de salud y decir ‘me violaron, necesito un aborto’; ni siquiera tienes que llevar una violencia, no tienes que llevar al ministerio público (MP) ni siquiera tienes que haber acudido a la Fiscalía. Como hay una gran falta de información, nadie lo solicita”, destacaron las integrantes del ADN, respecto a lo establecido en los artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua en los artículos 144-146, que establecen las causales que lo permiten.

Sin embargo, la declaratoria de la Suprema Corte de Justicia, del mes de enero establece que, ante la falta de acción por parte del Congreso del Estado de Chihuahua a realizar la modificación y reformar el Código Penal, estableció la invalidez de los artículos que establecen sanciones a la práctica del aborto voluntario.

Escenario regional y nacional

Con la declaratoria, el estado de Chihuahua se convirtió en la entidad número 21 en avanzar a la despenalización del aborto en el país.

En un informe emitido por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en el marco del 28 de septiembre, día de la acción global por el aborto legal, seguro y accesible, se detalló que desde la despenalización en La capital del país al mes de junio de 2024 se han realizado un total de 277 mil 268 procedimientos, en los que se registran cero muertes maternas. De ese total, 87 mil 743 han sido de usuarias no residentes de la Ciudad de México.

De acuerdo a los números de atención, del 2007 al 2024, los estados con mayor cobertura de pacientes con procedimientos de aborto son: Estado de México, Puebla, Hidalgo, Morelos y Querétaro.

Mientras que desde el 2007 en la Ciudad de México el aborto es legal hasta la semana 12, y después de ese punto, el procedimiento solo es legal en caso de: violación, inseminación artificial no consentida, riesgos para la salud de la mujer o malformaciones graves o congénitas en el feto; el estado de Chihuahua recién logró la despenalización de esta práctica el 30 de enero del 2025.

Se trata de una declaratoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual apuntó la inconstitucionalidad de los artículos 143, párrafos primero y segundo, 145 y 146, fracción I, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que preveían el delito de aborto voluntario.

El 18 de octubre de 2023, la Primera Sala de La Corte, resolvió el amparo en revisión 666/2023, que dio el antecedente de que se violaban los derechos humanos de las mujeres al tipificar como delito el aborto voluntario.

“Las disposiciones les obligan a ser madres, lo cual es contrario a su proyecto de vida, atenta directa y frontalmente con su derecho al disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, conforme al cual se les reconoce el control de su salud y cuerpo, con inclusión de su libertad sexual”, señaló la declaratoria del 30 de enero del 2025.

¿Quién atiende y en dónde?

Lo establecido por la Corte indica la obligación de los sistemas de salud pública para brindar servicios de interrupción legal del embarazo, por lo que debe ser a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y los Servicios de Salud del Estado que se otorgue la atención con el personal capacitado.

Debido a lo invasivo y los riesgos nocivos contra la salud de las personas con capacidad de gestar, como la posibilidad de dejar infértil al paciente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha comunicado en diferentes informes que nos recomienda el legrado uterino instrumental para abortar, por el contrario, recomienda métodos más seguros y prácticos como la aspiración o el uso de medicamentos.

La información disponible en Internet acerca de los sitios para acceder a la ILE en el estado de Chihuahua son limitados; la consulta del directorio de Servicios de Aborto aseguró (SAS) no arroja información práctica para derechohabientes del IMSS ni personas sin derechohabiencia.

La información disponible es una línea de atención telefónica del Issste (55-4000-1000) que ofrece información de cuatro clínicas en la entidad donde las personas derechohabientes pueden acceder a la ILE, las cuales se encuentran en la ciudad de Chihuahua, Juárez, Delicias y en Ignacio Zaragoza.

La Secretaría de salud del Estado de Chihuahua, no proporcionó información a este medio sobre las clínicas y hospitales a donde se pueden canalizar o dirigir las personas que buscan un aborto.

Respecto a la práctica desde clínicas privadas, el Colegio de Médicos de Ciudad Juárez afirmó que debido a que el ordenamiento de la Corte se realizó a la Secretaría de Salud, no está claro, ni se han establecido protocolos para realizar la ILE desde otros espacios de salud con atención privada; sin embargo, apuntó que se recurre al “legrado terapéutico”, cuando la vida de la gestante esté en riesgo o haya evidencia de malformación del producto.

Por su parte, el Colegio de Ginecólogos de Ciudad Juárez planteó que no se han implementado protocolos de orientación a pacientes respecto al procedimiento o capacitación de los médicos, debido a que el Código Penal del Estado de Chihuahua no se ha modificado, por lo que no pueden incurrir en una falta a la Ley.

Observar la correcta ejecución de un aborto

Debido a una reciente despenalización en el estado de Chihuahua, la colectiva Aborteras del Norte, llamó a la ciudadanía a estar vigilantes y evitar caer en prácticas que no sean certificadas o avaladas por la OMS.

“El hecho de que sean ginecólogos, ginecólogas, profesionales de la salud no garantiza que conozcan o estén actualizados en cómo es el procedimiento para abortar; hay personas que inmediatamente envían a las personas a hacerse un legrado, que no es recomendado por la OMS”, apuntaron las activistas pro aborto seguro.

Destacaron que realizan el seguimiento y la observación del procedimiento de atención desde la Secretaría de Salud y las instituciones como el IMSS y el Issste, para que se apliquen las dosis de mifepristona y misoprostol que hagan efectivo el proceso y no se mezclen con otros medicamentos que anulen los efectos de contracción del útero y expulsión del producto.

Apuntaron que la normatividad no ha establecido que puedan operar de forma legal clínicas ILE, por lo que exhortaron a no caer en información falsa de páginas que se anuncian en redes sociales como presuntas “clínicas ILE”, debido a que resultan en grupos que acosan a la solicitantes del servicio, pretendiendo, convencerlas, de no abortar y hostigándolas por su decisión.