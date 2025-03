Nos mueve el corazón y las vísceras: Red Mesa Mujeres por agresión a Leticia

Ciudad Juárez.- Ante la agresión sexual y física que dejó gravemente lesionada a Leticia Guzmán, Red Mesa de Mujeres se pronunció a través de Yadira Cortés.

“Este caso nos indigna y nos mueve el corazón y las vísceras porque otra vez una mujer víctima de tentativa de feminicidio previo a una violencia sexual, una violencia física que vive en la calle”, dijo Cortés durante una entrevista.

Fue el pasado 10 de marzo, Leticia Guzmán de 33 años y madre de cuatro hijos, buscaba comprar un microondas en redes sociales, hasta que encontró uno con un vecino de su misma colonia Héroes de la Revolución.

Al momento en que la mujer fue a observar el electrodoméstico a la casa del hombre identificado como José Luis Q. C., este la tomó del cuello, abusó sexualmente de ella y finalmente trató de asesinarla rociándola con gasolina y prendiéndole fuego.

La miembro de la asociación civil externó que es muy alarmante este tipo de casos, el cual calificó como típico por el tipo de sumisión mediante la asfixia seguida del abuso sexual.

“Es así como el agresor feminicida, que es la violencia extrema a la que estamos expuestas como mujeres, la ejecuta; la golpea, la somete, la violenta sexualmente, el intento de homicidio de este modus operandi típico que es a partir de la asfixia y además la quema como queriendo borrar huella, pero las huellas ahí quedan y ahí están en su cuerpo ahora que se encuentra con quemaduras de segundo y tercer grado en el 40 por ciento de su cuerpo”, dijo Cortés.

Agregó que es importante que la Comisión Especializada en Atención a Víctimas se pronuncie, se haga presente para proteger a la víctima y resguardarla en todo momento, que esté en un espacio seguro de atención médica, que tenga resguardo ya que el caso se hizo público.

“Dado que el caso se ha hecho público y que el agresor, el presunto feminicida se va a dar cuenta de que en realidad no cumplió su cometido que era asesinarla, porque él no la asfixió y no la quemó más que con el objetivo de eliminarla, de quitarle la vida; al darse cuenta que esto no ocurrió, es muy probable que acuda al sitio en donde hoy se encuentra para terminar su cometido”, señaló la activista.

La mujer está a la espera de ser trasladada el próximo miércoles a otra ciudad, ya que aquí no existe atención especial para las personas víctimas de quemaduras.