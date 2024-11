Ciudad Juárez.– Luego de que ayer un grupo de trabajadores de Akwel rompieran los candados para ingresar a la planta ubicada en avenida de las Torres, casi con bulevar Zaragoza, hoy las actividades fueron retomadas con la asistencia de entre el 80 y el 85 por ciento de la plantilla laboral.

De acuerdo con el abogado de la empresa, Armando Gutiérrez Cruz, la maquiladora Akwel está abierta y los empleados no están en ningún riesgo legal, ya que entraron a la planta ejerciendo su legitimo derecho a trabajar y a mantener su planta de trabajo.

“La empresa lo reconoce y lo aprecia, la empresa está comprometida con Juárez y con el país para seguir trabajando, es hasta donde estamos”, expresó el litigante.

El tema legal continúa, ya que el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Especializados, Conexos y Similares (Sinatam), que fue quien estalló la huelga el pasado 15 de noviembre, también presentó una solicitud con el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, argumentando que la maquiladora se negó a reconocer al sindicato como representante de los trabajadores.

“Se seguirá con el tema del TMEC donde hay una queja presentada por la gente del sindicato, que no significa que es una demanda, ni nada por el estilo, el gobierno de Estados Unidos hizo una investigación y finalmente tomó ciertas conclusiones que no son definitivas, ni ciertas, ya que se afirma que hubo alguna injerencia de la planta, pero pues nada que no se pueda resolver ni platicar con las autoridades mexicanas, que son las que van a retomar el asunto”, afirmó el abogado.

El representante legal de la empresa mencionó que también hay que concluir el asunto ante el Tribunal Federal Laboral para asuntos colectivos, donde ya se presentaron todas las pruebas y el expediente está completo en el juzgado.

“Ahí estamos en espera de los plazos, habrá una audiencia el miércoles y no sabemos que vaya resolver el juez”, adelantó el litigante.

El abogado aseguró que previamente buscaron cerrar los temas más relevantes, como la incorporación de los trabajadores a sus tareas laborales de forma regular.