¡Aguas!: Pide Profeco no comprar cosas en redes sociales

Ciudad Juárez- Ante el reciente auge de las compras en línea, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a los y las consumidoras a siempre adquirir productos provenientes de lugares establecidos, no de comercios de redes sociales.

Lo anterior pues de acuerdo con la oficina federal, estos no son comercios establecidos y por ende no responden ante ningún reglamento de ninguna autoridad. Por tal motivo, es casi imposible realizar cualquier reclamo en caso de recibir productos defectuosos o que no cumplan con las expectativas de lo anunciado.

“Profeco busca la conciliación inmediata. Si el consumidor nos trae un teléfono, les marcamos desde la Procuraduría, pero si no nos contesta o no nos brinda la información, si dice que sí y no lo cumple y luego no se acerca, difícilmente podemos sujetarlo a nuestro procedimiento”, explicó la jefa de la oficina de Educación y Telecomunicaciones de la Profeco en Ciudad Juárez, Julieta González.

Asimismo, la funcionaria recalcó la importancia de que el comercio en cuestión cuenta con una dirección física, de no ser ese el caso no se puede iniciar ningún procedimiento jurídico con quienes incumplan o defrauden al consumidor.