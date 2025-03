Ciudad Juárez.– Durante la tarde de hoy sábado se prevén vientos que pudieran generar tolvaneras y reducir la la visibilidad de forma temporal, advirtió Protección Civil (PC) Municipal.

Los vientos se han presentado desde la noche del viernes, este día rondan los 32 km/h, y se esperan ráfagas que alcancen los 55 km/h, durante la tarde y la noche de hoy.

Sergio Rodríguez, director general de Protección Civil Municipal, informó que debido al viento, la nubosidad de la ciudad ha dejado ligeras precipitaciones, sin que el pronóstico sea mayor para el fin de semana.

“Se prevé variaciones en la velocidad del viento hasta las 3:00 de la mañana del día domingo. Algunas zonas podrán presentar mayores velocidades en comparación con otras zonas”, precisó la autoridad.

Debido a los vientos se podrían producir zonas con tolvaneras, polvo disperso y reducción de visibilidad, en caso de encontrarse en alguna zona con esa afectación y requerir trasladarse, PC recomendó anticipar la salida, prestar mayor atención al entorno al caminar y conducir.

Toma en cuenta las siguientes precisiones y recomendaciones de Protección Civil para este día:

- En caso de fuertes vientos, si no es necesario, no salir de casa.

- Conducir con precaución y con los faros encendidos.

- Mantente alejado de objetos que puedan ser derribados por el viento como árboles, espectaculares, bardas, etcétera.

- Evitar transitar por parques o avenidas arboladas.

- No circules por debajo de andamios o edificios en construcción.

- Apartarse de cableado eléctrico que pueda caer.

- Cubrir ojos, nariz y boca para evitar enfermedades respiratorias.

- Retirar macetas y aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

- Cierra y asegura puertas y ventanas.