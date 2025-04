Ciudad Juárez.- Por tercera, o incluso cuarta ocasión, juarenses esperan poder tramitar las placas para su vehículo regularizado por decreto; sin embargo, no hay sistema y permanecerá así por varios días, debido a que la página está en mantenimiento.

El pasado viernes 28 de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública del Edtado informó que el gobierno federal realizará una actualización en el Sistema de Citas

y Aduanas lo a que afectará la plataforma del Registro Público Vehicular (Repuve), lo que que podría generar interrupciones en el servicio por un período de hasta 10 días hábiles.

Hasta el momento no se ha comunicado una nueva fecha para retomar el servicio, por lo que la SSPE habilitó las líneas de comunicación para atender dudas a través del número 614 429 3300 extensión 10831 o la extensión 15023.

A pesar de acudir desde el día lunes 31 de marzo y encontrarse con la notificación de que no hay sistema, los usuarios comunicaron a Netnoticias que prefieren hacer fila porque han visto que hay personas que salen de la oficina gubernamental con placas, por lo que esperan poder ser atendidos y realizar su trámite.

El señor Juan Gutiérrez, dijo a Netnoticias que es la quinta vez que acude a la oficina de Recaudación de Rentas ubicada en el centro comercial El Paseo, y la información se ha repetido.

“Aquí todo el tiempo salen con lo mismo que no hay sistema; yo creo que ellos le quitan el sistema, no creo que el Estado no tenga para tener un buen sistema o que se les caiga a cada rato el sistema. Yo he visto que han salido unas cinco personas con placas”

Por su parte, la señora Miranda Cortez, dijo que ella acudió el lunes, pero decidió volver porque vio que hay personas que sí han sido atendidas.

“Lunes desde las 10, estuve dos horas y media en la fila; hoy desde las 10; he venido dos veces sin lograr hacer el trámite. (La fila no avanza y a la 1:30 ya no dejan entrar las personas” comentó la señora Cortez

“Ayer vine, dicen que no hay sistema, luego luego me dieron para atrás”, compartió la señora Sandra al informar que es la segunda vez que acude a hacer el trámite.

Otros usuarios que prefirieron reservar su nombre, comentaron que han venido incluso desde el mes de febrero en varias ocasiones, y siempre se han topado con que no hay sistema, por lo que hoy prefieren esperar a ser atendidos porque acudir a hacer el trámite es pedir permiso y perder días de trabajo.