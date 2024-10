Termina periodo de gracia para pagos de préstamos estudiantiles en EU

Nueva York.- El periodo de gracia de 12 meses para los prestatarios de préstamos estudiantiles en Estados Unidos terminó el 30 de septiembre, un plazo de “transición” que ayudó a los prestatarios en dificultades a evitar el riesgo de caer en impago y perjudicar su calificación crediticia.

“El final del período de transición significa el comienzo de consecuencias potencialmente duras para los prestatarios de préstamos estudiantiles que no puedan realizar pagos”, dijo Persis Yu, subdirectora ejecutiva del Student Borrower Protection Center, una organización sin fines de lucro enfocada en proteger a las personas que solicitaron préstamos para financiar sus estudios.

Unos 43 millones de estadunidenses tienen deudas por préstamos estudiantiles, las cuales ascienden a 1.5 billones de dólares. Aproximadamente ocho millones de esos prestatarios se habían inscrito en el Plan de Pago para una Educación de Calidad (SAVE, por sus siglas en inglés), el plan de pago con base en ingresos más reciente, el cual extendió la elegibilidad de los prestatarios para poder efectuar pagos mensuales asequibles de préstamos estudiantiles. No obstante, actualmente este plan está en suspenso debido a impugnaciones jurídicas.

Debido a que el período de transición y un programa separado conocido como Fresh Start (Nuevo Comienzo) han concluido, y el plan SAVE está en suspenso, los prestatarios de préstamos estudiantiles que tienen dificultades para afrontar sus pagos mensuales cuentan con menos opciones, agregó Yu, por lo que quienes no han podido afrontar sus pagos mensuales deben sopesar sus opciones para evitar caer en incumplimiento.

Si usted solicitó un préstamo estudiantil, esto es lo que debe saber.

¿Cuál fue el período de transición?

El Departamento de Educación implementó este período de gracia con el fin de facilitar la transición del prestatario para realizar pagos después de una pausa de tres años en los pagos debido a la pandemia de COVID-19. Durante este período de un año se alentó a los prestatarios a continuar realizando sus pagos, ya que los intereses seguían acumulándose.

“Normalmente, los préstamos entran en incumplimiento si uno se retrasa unos nueve meses en realizar pagos, pero durante este período de gracia, los pagos atrasados no llevaban a las personas a caer en mora y luego a estar sujetas a cobros forzosos. No obstante, si uno no hizo pagos, a la larga continuará atrasándose en el pago de sus préstamos”, explicó Abby Shaforth, directora del Proyecto de Asistencia para Prestatarios de Préstamos Estudiantiles del Centro Nacional de Derecho del Consumidor.

Dado que este período de gracia ya terminó, quienes tengan préstamos estudiantiles y no realicen pagos incurrirán en morosidad o, si no pagan durante nueve meses, pasarán a estar en impago.

Los prestatarios que no puedan realizar pagos tienen la posibilidad de solicitar un aplazamiento o una suspensión temporal de cobro, que pausan los pagos, aunque los intereses no dejan de acumularse.

¿Qué sucede si no realizo mis pagos?

Los prestatarios que no puedan o no paguen corren el riesgo de caer en morosidad y, a la larga, en incumplimiento. Eso puede dañar gravemente la calificación crediticia de usted y hacer que no sea elegible para recibir ayuda adicional y prestaciones gubernamentales.

Si un prestatario se atrasó en el pago de un mes, comenzará a recibir notificaciones por correo electrónico, dijo Shaforth. Si el préstamo no se ha pagado durante tres meses, los administradores de préstamos notifican a las agencias de informes crediticios que el préstamo está en mora, lo cual afecta su historial crediticio. Y si el prestatario no ha pagado durante nueve meses, el préstamo entra en impago.

Si usted tiene dificultades para pagar, los asesores le alientan a verificar si cumple los requisitos para que se le asigne un plan de pago con base en ingresos, en el que se determinan cuáles serán sus pagos tras un análisis de sus gastos. Visite el sitio web de la Ayuda Federal para Estudiantes para ver si cumple los requisitos. Si ha trabajado para una agencia gubernamental o una organización sin fines de lucro también podría ser elegible para el Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público, que condona la deuda estudiantil después de 10 años.

¿Qué sucede cuando un préstamo entra en incumplimiento?

Cuando usted se retrasa en un préstamo por 270 días (aproximadamente 9 meses) en su informe crediticio aparece que el préstamo está en impago.

Una vez que un préstamo entra en incumplimiento, pasa a cobranza. Esto significa que el gobierno puede embargar salarios (sin una orden judicial) para pagar el préstamo, interceptar reembolsos fiscales y confiscar parte de los cheques del Seguro Social y otros pagos de prestaciones.

¿Qué pasa si no puedo pagar?

Si su presupuesto no le permite reanudar los pagos, es importante saber cómo afrontar la posibilidad de caer en incumplimiento y morosidad en un préstamo estudiantil. Ambos pueden perjudicar su calificación crediticia, lo que le haría inelegible para recibir ayuda adicional.

Si usted se encuentra en una situación financiera difícil a corto plazo, podría calificar para un aplazamiento o una indulgencia, lo que le permitiría suspender temporalmente los pagos.

Para determinar si el aplazamiento o la indulgencia son buenas opciones para usted, puede contactar a su administrador de préstamos. Un punto que hay que tener en cuenta es que los intereses no dejan de acumularse durante el aplazamiento o la indulgencia. Y ambos pueden afectar también las opciones potenciales de condonación del préstamo. Con base en las condiciones del aplazamiento o la indulgencia que le hayan concedido, podría ser conveniente continuar con los pagos de intereses durante la suspensión de pagos.

¿Qué es un plan de pago con base en los ingresos?

El Departamento de Educación ofrece varios planes para pagar préstamos federales para estudiantes. Bajo el plan estándar, a los prestatarios se les cobra una cantidad mensual fija que garantiza que toda su deuda será pagada después de 10 años. Pero si los prestatarios tienen dificultades para pagar esa cantidad, pueden inscribirse en uno de varios planes que ofrecen pagos mensuales más bajos basados en los ingresos y el tamaño de la familia. Estos se conocen como planes de pago con base en los ingresos.

Las opciones con base en los ingresos se han ofrecido durante años, y generalmente limitan los pagos mensuales al 10 pór ciento del ingreso discrecional del prestatario. Si los ingresos de un prestatario son lo suficientemente bajos, su factura se reduce a 0 dólares. Y después de 20 o 25 años, cualquier deuda restante se borra.

¿Qué es lo más reciente respecto al plan SAVE?

En agosto, la Corte Suprema mantuvo en suspenso el plan SAVE (el plan de pago con base en los ingresos que habría reducido los pagos para millones de prestatarios) mientras las demandas siguen su curso en tribunales inferiores.

Ocho millones de prestatarios que ya se habían inscrito en el plan SAVE no tienen que pagar sus facturas mensuales de préstamos estudiantiles hasta que se resuelva el caso judicial. La deuda que ya había sido condonada bajo este plan no se vio afectada.

La audiencia judicial más reciente sobre este caso se llevó a cabo el 15 de octubre.

¿Qué pasó con el programa Fresh Start?

El programa Fresh Start, que brindaba beneficios a los prestatarios que estaban en mora antes de la pausa de pagos por la pandemia, también cerró el 30 de septiembre. Durante este programa limitado, a los prestatarios de préstamos estudiantiles que estaban en morosidad antes de la pandemia se les dio la oportunidad de sacar sus préstamos de la clasificación de impago, permitiéndoles inscribirse en planes de pago con base en los ingresos o solicitar un aplazamiento, entre otros beneficios.