Acusan a Maca Carriedo de traicionar a Adela Micha

Ciudad de México.- La conductora de televisión Maca Carriedo fue acusada de traicionar a Adela Micha, tras su salida de la empresa La Saga.

La revista TVNotas informó qué hubo detrás de la renuncia de la conductora, de quien se dice que ni siquiera se atrevió a darle la cara a su jefa para darle a concoer que ya no volvería.

Según una fuente cercana a Micha, su excolaboradora un día publicó sobre su nuevo programa de radio, lo que sorprendió a Adela, pues desconocía que tuviera otro trabajo.

"Adela la veía como una hija. Maca cambió en las últimas tres semanas (...) Adela tiene contactos por todos lados y le dijeron que Maca estaba haciendo negocios con el periódico. Cuando se enteró, le preguntó si era cierto, y Maca lo negó", indicó la fuente.

Trascendió que Maca Carriedo dejó de comprometerse con sus funciones, no obstante, fue hasta después que Adela se enteró que ella se iría.

"Ella no está negada a que la gente crezca, siempre apoyó a Maca en todos su proyectos. Lo que no le gustó fue la traición, porque le preguntó si era cierto y Maca lo negó. Después, solo le habló para decirle que le agradecía todo, pero que quería crecer. No son formas", comentó la fuente de TVNotas.

La revista informó que Adela también vio unos mensajes de Maca con otra persona de la compañía: "en los que Maca habla pésimo de ella y de sus hijos". Además, señalan que una vez que Micha investigó: "descubrió que Carriedo hacia dinero a sus espaldas usando su marca. Eso no se vale, es un abuso de confianza".

Maca Carriedo sorprendió al hacer pública su llegada a El Heraldo.