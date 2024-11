Foto: Associated Press

Washington.- Un escritor para un medio de comunicación conservador se declaró culpable este martes de unirse al asalto contra el Capitolio de Estados Unidos hace casi cuatro años, después de que un juez federal se negara a pausar su caso hasta después de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo.

Steve Baker, quien ha escrito artículos sobre el asalto del 6 de enero de 2021 para Blaze News, presentó su declaración de culpabilidad el día en que estaba programado comenzar su juicio sin jurado.

El juez Christopher Cooper debe sentenciar a Baker el 6 de marzo, pero el juez reconoció que el caso podría nunca llegar a la etapa de castigo, Trump ha prometido repetidamente indultar a los acusados de los disturbios. Baker, de 64 años, de Durham, Carolina del Norte, había pedido a Cooper posponer todos los plazos y audiencias de su caso hasta después de la toma de posesión de Trump. Pero el juez negó la solicitud de Baker, otros jueces han rechazado solicitudes similares de otros acusados que esperan que Trump los indulte.

Después de su declaración de culpabilidad, Baker dijo a los periodistas que está “muy confiado de que estoy de primero en la lista” si Trump otorga indultos. Baker dijo que se declaró culpable “para evitar el ejercicio vergonzoso de un juicio” y mantuvo que no hizo nada malo el 6 de enero. “No me arrepiento de mi comportamiento ese día”, dijo fuera del tribunal.

Blaze News es parte de una plataforma en línea que el comentarista político conservador Glenn Beck fundó en 2011 después de dejar Fox News. Baker comenzó a escribir para el medio después del asedio del 6 de enero. Estaba trabajando como periodista independiente ese día y luego vendió videos del disturbio a The New York Times y HBO.

La cobertura de Baker del ataque del 6 de enero incluyó el juicio del fundador de los Oath Keepers, Stewart Rhodes, y cuatro asociados acusados de conspiración sediciosa por un complot para mantener a Trump en la Casa Blanca después de que perdiera las elecciones de 2020. Baker cubrió el juicio desde una sala del tribunal reservada para reporteros de noticias. Baker fue arrestado y acusado en marzo de cuatro delitos menores, incluyendo cargos de allanamiento y conducta desordenada. Se declaró culpable de los cuatro cargos.

Después de que estallara el disturbio, Baker entró al Capitolio por una puerta rota y se unió a la turba en las puertas barricadas de la Cámara de Representantes, según una declaración jurada de un agente del FBI.

En otra parte del Capitolio, la declaración jurada dice que Baker “antagonizó” a los oficiales de policía que intentaban mantenerlo al otro lado de un marco de puerta, preguntando repetidamente: ”¿Van a usar eso (pistola) contra nosotros?” Permaneció dentro del edificio aproximadamente 37 minutos antes de que la policía lo sacara del Capitolio, según el FBI.

La declaración jurada cita declaraciones que Baker hizo durante y después del disturbio. Después de salir del Capitolio, le dijo a una estación de televisión local que estaba “bastante emocionado de ver esto sucediendo”.

”¿Apruebo lo que pasó hoy? Lo apruebo al 100 por ciento”, dijo, según la declaración jurada.

Baker también le dijo a la estación que aproximadamente 20 a 30 personas estaban dentro de la oficina de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, “en el momento en que llegué allí”. En un video subido a un canal de YouTube el 6 de enero, Baker también se refirió a Pelosi con un expletivo sexista.

“Lo único que lamento es que no me robé sus computadoras porque Dios sabe qué podría haber encontrado en sus computadoras si lo hubiera hecho. Pero para cuando llegué a la oficina de Pelosi, desafortunadamente ya se había hecho algún daño”, dijo Baker, según el FBI.

Cooper dijo que estaba preocupado por la retórica de Baker ese día. “Si no has reconsiderado esos comentarios, no estoy seguro de que haya algo que pueda decir hoy que cambie tu opinión”, agregó el juez.

Más de mil 500 personas han sido acusadas de delitos federales relacionados con el disturbio en el Capitolio. Más de mil alborotadores han sido sentenciados, con más de 650 recibiendo tiempo en prisión que varía desde unos pocos días hasta 22 años.

Cooper dijo que las acusaciones del 6 de enero se han decidido por hechos y pruebas, ejemplificando el estado de derecho. “No han sido gobernadas por opiniones sin fundamento y teorías de conspiración”, dijo el juez.

Baker y sus abogados acusaron al Departamento de Justicia de procesarlo selectivamente por sus creencias políticas. Pero el juez rechazó esa afirmación, calificándola de “especulación infundada”.