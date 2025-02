Responde Canadá a Trump con imposición de 25% de aranceles

Ottawa.- El primer ministro canadiense Justin Trudeau respondió al presidente estadunidense Donal Trump con la la imposición de aranceles de 25 por ciento.

"Quiero hablarle a los estadunidenses: esta es una decisión que, no tomamos nosotros, pero que tendrá muchas consecuencias para ustedes, porque yo les he dicho constantemente que si atacan a Canadá, sus negocios se pondrán en riesgo. Esta decisión tendrá consecuencias para la gente de América: pondrá empleos en riesgo, subirá los precios para ustedes y viola el tratado que tenemos entre los tres países (México, Estados Unidos y Canadá), pero no tiene que ser así. Si Donald Trump quiere iniciar una nueva etapa de oro en Estados Unidos, lo mejor es cooperando con Canadá, no castigándonos", expresó Justin Trudeau.

Previamente, Trudeau advirtió que el país tiene lista "una respuesta inmediata, determinada, con fuerza pero razonable" a los gravámenes estadunidenses.

No obstante, entre las medidas tomadas existe una cláusula de antirepresalias, es decir, si los gobiernos de México y Canadá responden a los aranceles con gravámenes, el presidente de Estados Unidos impondrá aumentos.

Según Justin Trudeau, los aranceles afectarán aproximadamente 155 mil millones de dólares en bienes estadunidenses.