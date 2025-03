Montevideo.- Las mujeres latinoamericanas salieron una vez más a las calles el sábado en el Día Internacional de la Mujer para exigir primordialmente un alto a los feminicidios y a la impunidad en que quedan muchos de los asesinatos por razón de género, así como reclamar mayores espacios y derechos laborales.

Las muertes violentas de mujeres sigue siendo el principal problema del colectivo en la región. Según el Mapa Latinoamericano de Feminicidios (MLF), en 17 países del continente se producen casi 12 asesinatos de mujeres cada día.

Brasil y México son los países con la mayor tasa de asesinatos de mujeres, respectivamente, indica el MLF.

Durante la marcha en Ciudad de México que se pintó del color violeta se mostraron carteles denunciando la desaparición de mujeres y en algunos se leían frases como “Te quiero viva”.

“Hay una lucha, que está todo el tiempo, que no duerme, que no descansa, que a las mujeres las matan... a las personas travestis, trans; hay asesinato, hay brecha salarial, hay violencia doméstica, hay violencia en la calle, hay discriminación", enumeró a The Associated Press Agustina Alvarito, una maestra de inglés, de 38 años de edad, en Buenos Aires. "Todo eso está todo el tiempo, 24 horas, no descansa. Más el hambre, más la pobreza”.

ARGENTINA

Desde su campaña electoral que lo llevó a la presidencia, Javier Milei ha agrupado al feminismo, el cuidado del clima y las diversidades en una misma bolsa a la que denominó “ideología woke”, sobre la que exteriorizó como nunca su oposición durante su discurso en el Foro de Davos y que le ha acercado a figuras como el presidente estadounidense Donald Trump.

El sábado, el gobierno de Milei dedicó a las mujeres un video que refuerza ese discurso, enfocándolo en lo que tildó como el “despilfarro de miles y miles de millones de pesos en políticas con la llamada ‘perspectiva de género’”, entre 2020 y 2023.

El gobierno celebró el ahorro que generó el cierre del Ministerio de la Mujer y la eliminación de todas las áreas de género de los restantes ministerios y citó datos de la Defensoría del Pueblo que indican que la violencia contra las mujeres descendió un 20 por ciento durante 2024.

“La verdadera política para combatir este flagelo no consiste en utilizar el dinero de los argentinos de bien para lucrar con las víctimas, ni tampoco en utilizar el Estado para promover la ideología woke. De ahora en más, el Estado garantizará la igualdad ante la ley y no dará lugar a los privilegios que pregona la ideología de genero”, finaliza el mensaje oficial.

Pero Agustina Bidinost, una artesana de 39 años, consideró en las calles que el video es “otra provocación” del Ejecutivo.

“Siempre todos los años tenemos que estar acá para mantener los derechos, para las que no están, para las que van a venir, pero principalmente este año con este gobierno de ultraderecha, más que nunca tenemos que estar todas acá”, señaló.

La oficina local de Amnistía Internacional, en base a datos de la misma Defensoría, advirtió que durante 2024 se produjo un feminicidio cada 30 horas, alertó que el 73 por ciento de las víctimas conocía a su agresor, y denunció que durante el primer semestre de ese ejercicio se ejecutó un 23% menos del presupuesto asignado a la prevención de los mismos.

“En este contexto crítico, resulta inaceptable que el gobierno proponga eliminar la figura de femicidio. Nombrar así a los asesinatos de mujeres por razones de género es una medida urgente y necesaria ante las alarmantes cifras de violencia en nuestro país”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

BOLIVIA

Diversos colectivos protagonizaron marchas que iniciaron el viernes en la noche en la ciudad de La Paz, cuando miles de mujeres activistas pintaron grafitis en las paredes de los tribunales de Justicia para exigir respeto a sus derechos y rechazar la impunidad en los casos de violencia de género. Las marchas siguieron el sábado en la nación andina.

La Fiscalía de Bolivia reportó 11 feminicidios y más de 8 mil denuncias de violencia contra mujeres en lo que va del año. Prometió celeridad en las investigaciones, ya que según informes oficiales menos de la mitad de los asesinatos contra mujeres llegan a la sentencia condenatoria.

CHILE

En una jornada de extremo calor en todo el cono sur americano, miles de mujeres se movilizaron en Santiago, desde plaza Baquedano hasta Los Héroes, en una marea violeta y verde de pancartas, vestuarios y accesorios.

“Venimos a marchar, vengo con mi hija, por las demandas de la igualdad de género en la infancia, principalmente, porque después las niñas se van a convertir en mujeres y queremos un mundo más justo para todas las niñas y mujeres”, dijo Sabrina Cárdenas, profesora de música de 42 años. “Estar acá para hacernos presentes, visibilizar que se note que somos (muchas)... porque es importante visibilizar que todavía hay muchos desbalances e injusticias en la equidad de género”.

A principios de febrero una funcionaria chilena, presunta víctima de abuso sexual y violación por parte de su entonces jefe, el exsubsecretario de Interior, Manuel Monsalve, presentó una demanda contra el gobierno por negligencia y vulneración de derechos fundamentales.

Monsalve está en prisión preventiva en el marco de una investigación por la presunta violación de la víctima el año pasado, en un hecho que ha sacudido la imagen de la administración del presidente Gabriel Boric.

Boric envió el sábado al Congreso un proyecto de reforma constitucional para “asegurar que las mujeres tengan igualdad de condiciones en el sistema electoral. Refirió que no hay ninguna gobernadora en las 16 regiones, que sólo 16 por ciento de las mujeres son alcaldesas.

ECUADOR

En Ecuador, varios centenares de mujeres marcharon por las calles del centro norte de la capital, Quito, haciendo sentir su paso con el retumbar de los tambores y consignas en contra del “sistema patriarcal” y la violencia.

Mariposas violetas gigantes, banderas, pañuelos y fotografías de las víctimas de feminicidio y sobrevivientes sobresalían al paso de la marcha.

“Justicia para nuestras hijas”, gritaban algunas de ellas, a las que se sumó Verónica Soria, una estudiante de colegio que exigía resultados en los tribunales por la muerte de su hermana cuatro años atrás, mientras Diana Astudillo, del colectivo feminista “Lilas en acción”.

Ecuador cerró el año pasado con 274 femicidios y 45 se produjeron en enero de 2025, “lo que significa que una mujer es asesinada cada 27 horas por razones de género”, según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo que monitorea la situación de las mujeres en el país andino.

Desde 2014, cuando se tipificó el feminicidio en la legislación, se han reportado mil 980 casos, según datos oficiales.

EL SALVADOR

Cientos de mujeres, convocadas por diversas organizaciones feministas, marcharon por las principales calles de la capital de la nación centroamericana y denunciaron el cierre de espacios para atención de casos de violencia y la falta de información sobre feminicidios.

Keyla Cáceres, miembro de la Asamblea Feminista, dijo tener registros de 48 feminicidios en 2024 y criticó que los mismos se registren como “intolerancia familiar”.

Representantes del Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas Salvadoreñas exhortaron al Congreso a que ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que les garantiza derechos laborales. “Como sindicato, ya tenemos diez años de venir en la lucha por que se apruebe (lo) que nos respaldaría a nosotras como trabajadoras de hogar”, expresó Erica Regalado, secretaria general del Simuthres.