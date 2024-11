FBI vincula video de supuesto fraude electoral en Georgia con Rusia

Foto: Associated Press

Washington.- Un video que presuntamente muestra un fraude electoral en Georgia es falso y obra de “actores de influencia rusos”, dijeron este viernes funcionarios de inteligencia de Estados Unidos, al advertir que los esfuerzos extranjeros para socavar la fe en la integridad de las elecciones de la próxima semana podrían persistir mucho tiempo después que se hayan emitido los votos.

El anuncio de que el video es falso representa un esfuerzo del FBI y otras agencias federales, cuatro días antes de las elecciones del martes, para combatir la desinformación extranjera, señalándola en lugar de permitir que se difunda sin control durante días. Esto se produce luego de una declaración similar, hecha la semana pasada, en que también se atribuyó a actores rusos un video muy difundido que mostraba falsamente la destrucción de boletas enviadas por correo a favor de Donald Trump en Pensilvania.

El video de 20 segundos, que comenzó a circular en la plataforma de redes sociales X este jueves por la tarde, muestra a alguien que se describe a sí mismo como un inmigrante haitiano diciendo cómo pretende votar varias veces en dos condados de Georgia por la vicepresidenta Kamala Harris.

La persona muestra varias supuestas identificaciones de Georgia con diferentes nombres y direcciones. Un análisis de la información en dos de las identificaciones, realizado por The Associated Press, confirma que no coincide con ningún votante registrado en los condados Gwinnett o Fulton, los que mencionó el protagonista del video.

El secretario de gobierno de Georgia, Brad Raffensperger, dijo este jueves por la noche que el video es “obviamente falso” y probablemente producto de troles rusos que “intentan sembrar discordia y caos en vísperas de la elección”.

Funcionarios de inteligencia reiteraron ese hallazgo el viernes, señalando que el video fue elaborado por “actores de influencia rusos” y era parte del “amplio esfuerzo de Moscú para plantear dudas infundadas sobre la integridad de la elección en Estados Unidos y fomentar divisiones entre los estadunidenses”.

La comunidad de inteligencia espera que Rusia, en los días previos a la elección, y semanas y meses después de la misma, “cree y publique contenido mediático adicional que busque socavar la confianza en la integridad de la elección y dividir a los estadunidenses”, se lee en el comunicado conjunto, emitido por el FBI, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad y la oficina del director de Inteligencia Nacional.

La publicación que originalmente popularizó el video ya no estaba disponible el viernes por la mañana, pero seguían compartiéndose ampliamente copias del video, afirmando falsamente que mostraba un fraude electoral.

En su estilo y método de difusión, el video se asemeja a otros creados por Storm-1516, también conocida como CopyCop, una conocida red de desinformación rusa que ha creado varios videos falsos en esta elección, según Darren Linvill, codirector del Centro Forense de Medios de la Universidad de Clemson, que ha investigado al grupo.

También el viernes, los organismos atribuyeron a Rusia otro video que acusaba falsamente a “un individuo asociado con la candidatura presidencial demócrata de aceptar un soborno de un artista estadunidense”. No dieron más detalles.