¡Manos fuera!: Protestan contra Trump y Musk en todo EU

Washington.- Opositores al presidente Donald Trump y al multimillonario Elon Musk se congregaron este sábado en todo Estados Unidos para protestar contra las acciones del gobierno en la reducción del gabinete, la economía, los derechos humanos y otros temas.

Más de mil 200 manifestaciones con el lema “¡Manos Fuera!” fueron organizadas por más de 150 grupos, como asociaciones de derechos civiles, sindicatos, defensores de la comunidad LGBTQ+, veteranos y activistas electorales. Las protestas se realizan en el National Mall en Washington, D.C., las capitales estatales y otras partes en los 50 estados.

Los manifestantes critican las medidas del gobierno de Trump para despedir a miles de trabajadores federales, cerrar oficinas de campo de la Administración del Seguro Social, eliminar agencias enteras, deportar inmigrantes, reducir las protecciones para las personas transgénero y recortar la financiación federal para programas de salud.

Musk, asesor de Trump y propietario de Tesla, SpaceX y la red social X, ha desempeñado un papel clave en la reducción del gobierno como jefe del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). Afirma que está ahorrando miles de millones de dólares a los contribuyentes.

Kelley Robinson, presidenta del grupo de defensa Human Rights Campaign, habló en la protesta de Washington, criticando el trato del gobierno de Trump hacia la comunidad LGBTQ+.

“Los ataques que estamos viendo, no son solo políticos. Son personales, amigos”, dijo. “Están tratando de prohibir nuestros libros, están recortando la financiación para la prevención del VIH, están criminalizando a nuestros médicos, nuestros maestros, nuestras familias y nuestras vidas. Estos son los Estados Unidos de Donald Trump y no los quiero, amigos. No queremos estos Estados Unidos, amigos. Queremos los Estados Unidos que merecemos, donde la dignidad, la seguridad y la libertad pertenezcan no a algunos de nosotros, sino a todos nosotros”.

Miles de personas marcharon en el centro de Manhattan, Nueva York. En Massachusetts, miles más se reunieron en el parque Boston Common con carteles que decían “Manos fuera de nuestra democracia”, “Manos fuera de nuestro Seguro Social” y “La diversidad, equidad e inclusión hacen fuerte a Estados Unidos. ¡Manos fuera!".

En Ohio, cientos se congregaron bajo la lluvia en el Capitolio estatal en Columbus.

Roger Broom, de 66 años, un jubilado del condado de Delaware, Ohio, dijo en la manifestación de Columbus que solía ser un republicano partidario Reagan, pero Trump lo ha desilusionado.

“Está destrozando este país,” dijo Broom. “Es solo un gobierno de agravios”.

Cientos de personas también se manifestaron en Palm Beach Gardens, Florida, a pocos kilómetros del campo de golf de Trump en Jupiter, donde pasó la mañana en el Campeonato del Club Senior del club. La gente se alineó en ambos lados de PGA Drive, animando a los autos a tocar la bocina y coreando consignas contra Trump.

Archer Moran de Port St. Lucie, Florida, dijo: “Necesitan mantener sus manos fuera de nuestro Seguro Social”.

“La lista de lo que necesitan mantener sus manos fuera es demasiado larga,” dijo Moran. “Y es asombroso lo pronto que están ocurriendo estas protestas desde que asumió el cargo”.

El presidente planea jugar golf nuevamente el domingo, según la Casa Blanca.

En respuesta a una pregunta sobre las protestas, la Casa Blanca dijo en un comunicado que “la posición del presidente Trump es clara: siempre protegerá el Seguro Social, Medicare y Medicaid para los beneficiarios elegibles. Mientras tanto, la postura de los demócratas es dar beneficios de Seguro Social, Medicaid y Medicare a los inmigrantes ilegales, lo que llevará estos programas a la bancarrota y aplastará a los ancianos estadounidenses”.

Los activistas han organizado manifestaciones a escala nacional contra Trump o Musk en múltiples ocasiones desde que Trump regresó al cargo. Pero el movimiento opositor aún no produce una movilización multitudinaria como la Marcha de las Mujeres de 2017, que llevó a miles de mujeres a Washington, D.C., tras la primera investidura de Trump, o las manifestaciones de Black Lives Matter que estallaron en múltiples ciudades tras el asesinato de George Floyd en 2020.

En Charlotte, Carolina del Norte, los manifestantes dijeron que apoyaban una variedad de causas, desde el Seguro Social y la educación hasta la inmigración y los derechos reproductivos de las mujeres.

“Independientemente de tu partido, independientemente de por quién votaste, lo que está sucediendo hoy, lo que está pasando hoy es abominable,” dijo Britt Castillo, de 35 años, de Charlotte. “Es repugnante y por más roto que pueda estar nuestro sistema actual, la forma en que el gobierno actual está tratando de arreglar las cosas, no es la manera de hacerlo. No están escuchando a la gente”.

“Todo lo que están haciendo es asegurarse de que tienen un paracaídas para ellos y sus amigos ricos, y todos los demás aquí que viven aquí —que hacen que los engranajes de este país giren— al final del día están simplemente fastidiados”, dijo.