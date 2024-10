Ataques israelíes sacuden suburbios del sur de Beirut

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Beirut.- Israel llevó a cabo una serie de ataques masivos durante la noche en los que alcanzó suburbios del sur de Beirut y cortó el principal paso fronterizo entre Líbano y Siria, por donde decenas de miles de personas huyen de los bombardeos israelíes.

Las explosiones que sacudieron los suburbios del sur de Beirut provocaron enormes nubes de humo y llamas en el cielo nocturno y remecieron edificios a kilómetros (millas) de distancia en la capital libanesa. El ejército israelí no reveló de inmediato cuál era el objetivo del operativo y por el momento no había información sobre víctimas. La Agencia Nacional de Noticias estatal libanesa reportó que en la zona se registraron más de 10 ataques aéreos consecutivos.

El ejército israelí afirmó el viernes que un ataque perpetrado en la víspera en la capital libanesa mató a Mohammed Rashid Skafi, jefe de la división de comunicación del grupo político-paramiliar Hezbollah. En su comunicado, explicó que Skafi era “un destacado terrorista de Hezbollah que era responsable de la unidad de comunicaciones desde 2000”, además de estar “estrechamente ligado" a altos cargos de la milicia.

El ataque en la frontera entre Líbano y Siria, a unos 50 kilómetros (30 millas) al este de Beirut, provocó el cierre de la carretera próxima al concurrido cruce fronterizo de Masnaa.

Israel dijo que atacó el paso porque estaba siendo utilizado por Hezbollah para pasar equipos militares a través de la frontera e indicó que sus aviones de combate alcanzaron un túnel empleado para introducir armas de contrabando en el país procedentes de Irán y otros aliados.

Se cree que Hezbollah ha recibido gran parte de su armamento de Irán a través de Siria. El grupo está presente a ambos lados de esa frontera y ha combatido en Siria del lado de las fuerzas del presidente, Bashar Assad.

Un video de The Associated Press mostró que los ataques provocaron dos enormes cráteres a cada lado de la carretera. Podía verse a gente cargada con bolsas cruzando a pie tras dejar atrás unos autos que no podían avanzar debido a las condiciones de la calzada.

Decenas de miles de personas que huyen de los combates en Líbano se han marchado a Siria en las dos últimas semanas.

La nueva ola de ataques se produjo luego de que Israel advirtió a la población que evacuara comunidades del sur del territorio libanés que están fuera de la zona de seguridad delimitada por Naciones Unidas tras la guerra de un mes que libraron en 2006 el ejército israelí y Hezbollah.

Israel lanzó una incursión terrestre en el país vecino el martes y sus fuerzas se han estado enfrentando a las insurgentes en una estrecha franja a lo largo de la frontera. Una serie de ataques previos a ese operativo mataron a algunos miembros clave de la milicia, incluyendo su líder, Hassan Nasrallah.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llegó el viernes a Beirut, donde se espera que aborde la guerra entre Israel y Hezbollah con las autoridades libanesas.

La visita de Araghchi se da tres días después de que la República Islámica lanzó al menos 180 misiles hacia Israel, en el último episodio de una rápida escalada de ataques entre Israel y Teherán y sus aliados árabes que amenaza con sumir a Oriente Medio en una guerra regional.

Irán es el principal benefactor de Hezbollah y durante años le ha proporcionado armas y miles de millones de dólares.

En la capital iraní, Teherán, el líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei dirigió el rezo del viernes y ofreció un discurso en el que elogió el reciente ataque con misiles sobre Irán y dijo que la República Islámica está lista para realizar más si fuese necesario.

Habló ante miles de fieles congregados en el principal lugar de culto de Teherán, la mezquita de Mosalla, que estaba decorada con una enorme bandera palestina.

El ataque del viernes fue el primero que obligó al cierre del importante paso fronterizo desde el inicio de la guerra. El departamento de Seguridad General de Líbano registró que 256 mil 614 ciudadanos sirios y 82.264 libaneses cruzaron a territorio sirio entre el 23 de septiembre (cuando Israel lanzó un intenso bombardeo sobre el sur y el este del país) y el 30.

Hay media docena de pasos fronterizos entre las dos naciones y la mayoría siguen abiertos. El Ministerio de Obras Públicas libanés dijo que los cruces a Siria funcionan bajo supervisión estatal.

Israel y Hezbollah han intercambiado disparos en la frontera sur de Líbano casi a diario desde el ataque transfronterizo de Hamás sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que los insurgentes mataron a unas mil 200 personas y tomaron a 250 más como rehenes.

Por otra parte, el ejército israelí dijo que el jueves lanzó un atraque sobre Tulkarem, un feudo insurgente en Cisjordania, en coordinación con el servicio de seguridad nacional Shin Bet.

De acuerdo con el Ministerio de Salud palestino, 18 personas murieron en un operativo israelí en un campo de refugiados en la zona.

La violencia ha repuntado en el territorio ocupado por Israel desde el inicio de la guerra entre las fuerzas israelíes y Hamás en octubre de 2023. Los peores episodios de violencia se registraron en Tulkarem y en otras ciudades del norte de Cisjordania.

Israel declaró la guerra a Hamás en la Franja de Gaza en respuesta su ataque del 7 de octubre. Más de 41 mil0palestinos han perdido la vida en el territorio desde entonces, de los cuales poco más de la mitad eran mujeres y menores, según las autoridades de salud gazatíes. Casi 2 mil personas han muerto en Líbano desde entonces, la mayoría desde el 23 de septiembre, indicó el Ministerio de Salud libanés.