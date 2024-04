¡Splash! Chapuzón sin salir de Chihuahua

¿Mar, arena y sol? Disfrutar de la temporada vacacional de Semana Santa no necesariamente tiene que ser desde las calurosas playas de las costas mexicanas, también se pueden pasar momentos placenteros en las increíbles maravillas naturales y culturales que nuestro estado de Chihuahua tiene por ofrecer.

Sabemos que algunos de estos sitios son muy bien conocidos, pero visitarlos por segunda, tercera, cuarta o las ocasiones que sean, sin duda tendremos la garantía de que siempre habrá sorpresas y nuevas experiencias por vivir.

Así que no olvides preparar bien la maleta, echar unos lentes de sol, ajustar el traje de baño y ponerte un buen bloqueador solar, porque, aunque nuestro estado no tiene salida al mar, también tiene atractivos donde disfrutarás de un buen chapuzón sin necesidad de viajar cientos de kilómetros a otro estado.

¿Todo listo? Aquí te dejamos los lugares imperdibles para disfrutar del agua en estas dos semanas libres de trabajo o escuela.

Engánchate con Los Filtros

Si no conoces la serie de 22 balnearios conocidos como Los Filtros, ir por primera ocasión es garantía de volver y volver. Por algo este sitio recibe alrededor de 70 mil habitantes al año, tan solo 45 mil de ellos solo en Semana Santa y el resto en verano, entre julio y agosto.

Quizá pienses en que es mucha gente, pero no te preocupes, hay mucho espacio para que todos los visitantes puedan disfrutar del agua, ya que estos balnearios se alimentan de un manantial y la corriente está en continua circulación. Nunca te bañarás con la misma agua y lo mejor de todo es que no usan cloro, por lo que tu piel no sufrirá por este químico.

El alucinante lugar con cascadas y piletas con aguas transparentes de aguas termales también cuenta con infraestructura para recibir cómodamente al visitante. Hay más de 120 cabañas, restaurantes para que te olvides de cocinar, áreas para pesca, para hacer camping, palapas, o si lo prefieres y quieres hacer tu carnita o pescado zarandeado, también hay asadores.

Para disfrutar de este destino debes conducir hasta la ciudad de Camargo. El balneario está cerca de San Francisco de Conchos, pueblito pintoresco y de calles estrechas donde también puedes aprovechar para disfrutar de los restaurantes, desfiles, fiestas o contratar un tour para conocer otros lugares cercanos.

Boquilla, el oasis de Chihuahua

La Boquilla es pequeño en población, pero grande en atractivos acuáticos que tiene para todos los que desean conocer estas fértiles tierras abrazadas por el río Conchos, por el Lago Colina y por el Lago Toronto.

A solo 4 kilómetros de La Boquilla, el cuerpo de agua conocido como Colina es el lugar perfecto en el estado para los fanáticos de los deportes acuáticos extremos como el esquí o la moto, aunque si eres de los que disfrutan de actividades más relajadas también hay paseos en lanchas, buceo y pesca.

Y por el tiempo no te preocupes, el Lago Colina cuenta con infraestructura para hospedar hasta a 30 mil visitantes en temporada alta, por lo que no tendrás que estar pensando en visitarlo de entrada por salida y mejor considerar quedarte unos cuantos días para relajarte con el sonido de las olas en este espejo de agua enclavado en el desierto, ¿quién lo pensaría, verdad?

Otro atractivo es el Lago Toronto, Presa La Boquilla o Lago del El Tigre, es el cuerpo de agua más grande de Chihuahua y en él puedes aprovechar para disfrutar de la pesca deportiva. Ya sea que eres principiante o de nivel experto, en este lugar con un poco de suerte podrás capturar enormes peces.

Y no dejemos la panza de lado, ya que en esta región podrás disfrutar del “caldo de oso” y el delicioso pescadito frito con una bebida bien helada para disfrutar de la brisa del lago, te sentirás como en el mar.

Redes

Recowata, un sauna natural en la sierra

Enclavada en el fondo de una cañada en la Sierra Tarahumara está Recowata, un balneario con siete piletas de diferentes tamaños y profundidades en las que podrás disfrutar de las aguas termales que brotan desde la profundidad de la tierra.

Ahí puedes vivir una experiencia muy peculiar, sobre todo cuando se visita en los meses de más frío, ya que la temperatura del agua está a unos 35 grados centígrados, mientras que al exterior puede estar considerablemente baja, lo que hace que de las piscinas salga el vapor del agua y suba como nubes desde el fondo de la barranca.

El agua no contiene grandes cantidades de azufre, por lo que es perfecta para la piel, la salud y poder relajarse con seguridad entre el bosque de pinos y encinos, disfrutando de la frescura de las montañas, pero sin pasar frío. Es como estar dentro de un sauna natural.

Aunque está abierto todo el año, Semana Santa es la temporada alta y hay habilitados asadores, baños, regaderas, áreas para acampar e incluso hay un restaurante por si quieres olvidarte de preparar comida.

Recowata se localiza a unos 35 kilómetros del pueblo mágico de Creel, si viajas en vehículo solo recuerda que debes hacerlo con precaución, ya que el camino para llegar al fondo del barranco es muy sinuoso, o si lo prefieres, algunos contratan el transporte que ofrecen los lugareños durante la temporada alta.

Redes

Arena, agua y sol en el Ojo de Dolores

Jiménez es un paraíso para la agricultura por la abundancia del agua del río Conchos y el río Florido, pero también lo es por sus nacimientos de agua termal que abundan por fértiles valles del sur del estado. Uno de esos, y de los más bellos sin duda, es el Ojo de Dolores, localizado a unos 12 kilómetros de la ciudad de Jiménez.

La temperatura del agua, que varía de unos 20 a 35 grados, así como la transparencia y su coloración verde y turquesa, hace que este sitio sea una verdadera joya oculta para quienes buscan un destino acuático dentro del estado.

El curso de agua de este nacimiento serpentea el desierto e invita a simplemente relajarse en sus cálidas aguas y dejarse llevar por la corriente por sus 2 kilómetros de longitud. El cuerpo de agua además es de importancia ecológica, ya que en su pequeño río habitan dos especies de peces endémicas.

Entre los jimeneses a este sitio se le conoce como las playas termales y es que en ellas encuentran un verdadero destino de arena, agua y sol a la vuelta de la esquina.

Ojo de Dolores cuenta con área para acampar y disfrutar de un par de días. Además, está abierto todo el año, pero esta Semana Santa sin duda es un destino que hay que tener en la mira. ¡No te lo pierdas!