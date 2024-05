Revocan sentencia contra Cuauhtémoc Estrada

Chihuahua.- La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia relativa al PES-48/2024 emitida por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) mediante la cual se dictaminó sancionar al coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, por violencia política de género.

La conducta había sido cometida contra su compañera del mismo partido y presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras.

En la sesión del TEPJF, se ordenó al TEE analizar de fondo el asunto y considerar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la ley electoral del Estado de Chihuahua.

“Es importante precisar que no se ha desestimado la violencia política en razón de género ejercida en mi contra, pues al revocar la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral, este tendrá 10 días hábiles para llevar un análisis exhaustivo de todas las conductas que las y los diputados de morena han realizado, y no solo del Diputado Estrada, debiendo extender su estudio a la Ley General de para una vida libre de violencia y no limitarse a una sola jurisprudencia”, señaló la diputada Adriana Terrazas Porras.