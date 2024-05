Respaldará Estado a madres afectadas por cierre de guarderías

Chihuahua.- Maru Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, dijo que la administración estatal respaldará a las madres de familias que se vieran afectadas por el eventual cierre de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Calificó la situación como un gran desastre si el Gobierno Federal cierra las estancias infantiles y adelantó la apertura de las guarderías del estado para los hijos de las trabajadoras pertenecientes a este sistema.

“Chihuahua saldrá al quite y con nuestras estancias que reactivamos, no dejaremos que las mamás se queden sin protección para sus hijos…y si el IMSS cierra, no se preocupen, aquí estamos el Gobierno del Estado para darle abrazo a ellas y sus hijas”, indicó.