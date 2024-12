Recrimina Alejandro Domínguez reducciones presupuestales en temas torales

Chihuahua.- Alejandro Domínguez Domínguez, diputado federal del PRI, recriminó las reducciones presupuestales en temas orales dentro de la miscelánea fiscal 2025 enviado por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, y por las cuales, la fracción tricolor en la Cámara Baja votó con 400 reservas el paquete fiscal.

El legislador federal criticó la falta de priorización en temas como salud, educación y seguridad y en contra parte, se incrementará el gasto corriente y precisó que, de cada peso que gaste el Gobierno Federal, 48.3 por ciento se destinará a sueldos, salarios, operación y pago de intereses de deuda; 24.5 centavos para las entidades federativas e inversión; y finalmente, 8 centavos se destinarán a programas sociales.

"Es un propuesta centrlaista, sigue la inercia de la concentración. No se trata de que la Federación quiera o no a Chihuahua. Hay un Gobierno que concentra el recurso para manejarlo ellos, vivimos un centralismo en exceso en el país, los diputados de Morena no presentaron una sola reserva al presupuesto", criticó Domínguez Domínguez.

El también presidente local el PRI criticó la reducción en programas para el campo, personas con discapacidad, la quita de 9 mil 450 millones de pesos para la compra de medicamentos, la baja en 17.76 puntos porcentuales la inversión para conservación, rehabilitación y construcción e hospitales, centros y clínicas de salud.

La obra pública también va a la baja en 76 mil millones de pesos, la reducción en 28 mil millones de pesos para proyecto de agua y medio ambiente y casi 500 mil millones menos para el campo mexicano.

Alejandro Domínguez también puntualizó los recortes superiores a 10 mil millones de pesos para las universidades públicas, 148 mil millones de pesos menos para seguridad, el destino de 96 mil millones de pesos para proyectos que no cuentan con estudios de inversión ni proyectos ejecutivos y la incongruencia en destinar 16 mil millones de pesos para actividades de superivisión de obras a las cuales apenas se destinarán 10 mil millones.

El legislador federal destacó que los únicos rubros que aumentan es el de la deuda pública al llegar a 126 mil 540 millones el gasto corriente al superar los 117 mil millones.