Recibe Auditoría Superior la evaluación del Congreso de Chihuahua

Chihuahua.- Héctor Acosta Félix, auditor superior estatal, recibió el informe de evaluación de desempeño por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso que le otorgó una calificación de 9.8.

Acosta Félix dijo a la Comisión y su equipo técnico que el sistema bajo el cual se revisa la labor de la ASE es un instrumento referente a nivel nacional para la evaluación de un órgano de fiscalización local, pues no se tiene antecedente de que exista algo así.

Señaló que, al transitar del sistema de fiscalización anterior al actual, con un órgano técnico encargado de revisar las cuentas y que a su vez este órgano sea evaluado en su desempeño se “sepulta en forma definitiva el sistema de fiscalización política que existió en Chihuahua durante más de 20 años” y da paso a un sistema que le da seguridad a la población de que el trabajo se está dando.

Acosta Félix ahondó en cuatro obstáculos de la ASE para cumplir con su labor, por ejemplo las deficiencias que tiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues hay una alta cantidad de acciones indebidas que no están definidas como tal; la falta de atención de los órganos internos de control municipales a los asuntos enviados para su seguimiento; el 60 por ciento de los expedientes que deberían investigar para determinar o no responsabilidad no son atendidos.

Además, señaló a los órganos internos de control estatales que no profundizan en las investigaciones que se les turnan, tampoco se atiende la petición de más requisitos a los establecidos en la Ley en los procedimientos para sancionar a servidores públicos por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).