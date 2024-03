Negligencia médica deja con muerte cerebral a niño

Chihuahua.- Los padres de Ricardo Ariel Ruvalcaba Parra exigen justicia para su hijo, quien fue diagnosticado con muerte cerebral desde hace una semana, luego que presuntamente le aplicaron anestesia no adecuada para su edad dentro del Hospital Palmore.

Haydé Parra Elizalde, madre del menor, dijo que el lunes 18 de marzo el menor fue ingresado para someterlo a una cirugía donde le acomodarían el testículo izquierdo.

Alrededor de las 11:20 a.m. de ese día, al intentarle monitorear los signos vitales, notaron una frialdad inusual y la falta de respuesta cuando le nombraron.

El miércoles 20 le comunicaron a la madre sobre el estado de salud del pequeño Ricardo Ariel.

“No tiene nada que ver una cirugía ambulatoria con lo que estamos pasando ahorita”, dijo Haydé, quien se prepara para interponer una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y buscará a la Comisión de Arbitraje Médico.

Tras una semana de haber sido notificados, el menor Ricardo Ariel no tiene un médico de cabecera que le esté vigilando de manera constate. La doctora Karla Elena Martínez Aguilar, oncóloga pediatra y que dio la orden para la cirugía, niega que haya dado el pase para la operación.

Luis Rciardo García Vázquez, médico cirujano que intervino al menor, no ha dado la cara; Víctor Favela, anestesiólogo, no ha respondido a los llamados; y Rubén Balderrama, internista, no se ha parado más por el lugar, asegura la madre del menor.

Aunque los directivos dicen que están en la mejor disposición de ayudar, la realidad es que no han actuado en consecuencia, acusa Haydé, quien buscará el retiro de la cédula de profesionistas a los ya mencionados, pues “no pueden seguir haciéndole daño a otras personas”, concluyó.