Ciudad Juárez.- Ante las condiciones actuales de las carreteras federales, la Secretaría de Hacienda lanzó una nueva licitación para contratar un seguro carretero, a fin de cubrir los eventuales accidentes que pudiera tener algún automovilista.

José Granillo Vázquez, titular de la Dependencia, informó que este seguro ya tiene tiempo aplicándolo, por lo cual, se lanzó otra licitación para cubrir el próximo año.

Explicó que tuvieron una pequeña crisis debido a la fuerte cantidad de accidentes en las carreteras federales debido al grave daño que presenta las vías, tuvieron que destinar un monto especial para la rehabilitación de algunos tramos.

Sin embargo, comentó que es un beneficio para la ciudadanía, así como una corresponsabilidad darle mantenimiento a los tramos carreteros.

"Vieron las aseguradoras que nosotros estábamos comprometidos con mejorar las condiciones de la carretera, se pagan las primas de manera oportuna, se licitan de manera adecuada, entonces no creo que no haya ningún riesgo de que las aseguradoras no quieran participar en el esquema", declaró el funcionario.

Agregó que por efectos de la convocatoria de licitación no puede dar información sobre el monto que se destina a este seguro carretero.