Denuncian amenazas de quitar beca del Bienestar si no votan por Morena

Chihuahua.- Daniela Álvarez Hernández, candidata de la coalición “Fuerza y corazón por México” al Senado de la República, presentó un video donde Valentín Melquiades Pérez Cisneros, encargado del Banco del Bienestar en Urique, amenaza a una madre de familia con quitarle la beca para su hija con discapacidad.

En el video que se presenta, el presunto funcionario federal recrimina que la madre de la menor “se me hincó para pedirle un apoyo”; la mujer contesta que “ni a mi viejo me le hinco” y sigue el acoso diciéndoles que no habrá beca.

La candidata adelantó que habrá de presentar las denuncias ante las instancias adecuadas para evitar que haya más “Valentín Melquiades” en Chihuahua y cualquier parte del país ya que nadie puede condicionar a la gente para que vote por un partido a través de los Servidores de la Nación.

Así mismo, invitó a la población que haya sido víctima de estas situaciones a que se acerquen para recibir asesoría y apoyarles en el proceso de denunciar a los que denominó “Cuervos de la Nación”.