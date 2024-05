Ciudad Juárez.- A unos días de cumplirse dos años del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora Salazar, así como de los civiles Pedro Palma y Paúl Berrelleza en Cerocahui, el crimen sigue sin justicia y perdió los reflectores, declaró el padre Javier Ávila Aguirre, sacerdote de la Compañía de Jesús.

Ávila indicó que ha sido largo el proceso “lamentablemente al homicida se le eliminó, yo lo dije siempre y se lo dije a las autoridades: búsquenlo y pésquenlo antes de que les avienten el cuerpo”.

Agregó que “el señor presidente se molestó cuando yo hice esas declaraciones, qué vergüenza que había sido una derrota para el sistema judicial y para la presidencia, haber tenido que recoger un cadáver, en lugar de haber recogido a un delincuente”.

Comentó que ahora el delito que más ha proliferado en la Sierra Tarahumara es la tala clandestina, lo cual está provocando el calentamiento de la zona, la distorsión de los ciclos agrícolas, no hay siembra y otras consecuencias para las poblaciones

“No se ha hecho justicia, pues la gente armada sigue circulando por la sierra, sigue deforestando, siguen cometiendo delitos, siguen eliminando personas, siguen levantando jóvenes para llevárselos a trabajar con ellos. El ambiente no ha mejorado, la gente sigue con miedo, sigue con restricciones de circulación”, declaró el padre Javier.

Agregó que el narcotráfico no es nuevo, sin embargo, ahora es mucho más descarada la presencia de los grupos armados: “no les importa, no le tienen miedo a nadie y a nada, y tranquilamente circulan, todo el mundo los ve menos ellos”.

Sin embargo, destacó que no solo fueron ellos cuatro en Cerocahui, sino miles, por lo que dijo que ellos pedirán justicia para quienes no tienen voz.

“A veces me da la impresión que los gobiernos, el federal le echa la culpa al estatal, el estatal al federal, pero no se ponen de acuerdo, no se coordinan para buscar un espacio de paz, de fraternidad, de tranquilidad, que es todo lo que nosotros señalamos, y por lo que nosotros los jesuitas estamos luchando”, puntualizó el sacerdote.