Chihuahua.- Hasta hace algunos años, la mayor atracción de los circos era la presencia de animales como elefantes, tigres, y changos, sin embargo, con el cambio de leyes, la presencia de este atractivo se prohibió por el maltrato que sufrían y algunos negocios de este giro cambiaron el repertorio, y otros terminaron por cambiar los shows.

Luego vino la pandemia y los espectáculos con muchos asistentes fueron prohibidos lo que termino por quebrar a unos cuantos y los que están tratando de reactivar la economía en este giro, están batallando mucho.

Lo anterior lo uno de los empleados que maneja un auto amarillo con una bocina en la parte superior en la que sale la invitación para acudir al “show más impresionante en la historia que jamás hallan visto” la promoción por ver a payasos, contorsionistas y trapecistas cuesta 50 pesos y si compran los boletos con quien los esta anunciando tendrán la oportunidad de entrar al dos por uno.

Sin embargo, el conductor de esa llamativa unidad perteneciente al circo, después de recorrer las calles bajo el extenuante sol, se estacionó bajo la sombra de un árbol y se le olvido apagar el micrófono mientras recibía una llamada en su celular.

A todo volumen se escucho como amargamente se quejaba con quien hablaba y le contó que en todos lados a donde han ido, han tenido muy poca asistencia, y por más que intentan no logran llenar más de 20 espacios cada función. Además duraran poco más del mes, en el lugar donde no sacan ni para los alimentos y quien sabe como le harán porque con lo que se vende, no sacarán ni para pagar las luces que prenden, además los artistas están haciendo nomas como que trabajan, porque se les debe y ya no quieren salir, entonces de un momento a otro se les van a ir.

Todo esto fue escuchado por toda la cuadra, entonces si alguien tenía pensado asistir, probablemente lo piense dos veces más.

El hombre, ni cuenta se dio de lo que le platicó a la comunidad, y luego de despedir la llamada, encendió el carro y siguió dando vueltas por las calles anunciando el espectacular show.