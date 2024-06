Chihuahua.- La delegación chihuahuense de Raquetbol se subió a lo más alto del podio, al coronarse como campeones absolutos de la disciplina en los Juegos Nacionales Conade 2024, con un total de 22 medallas para el estado: 10 de oro, 5 de plata y 7 de bronce,

Las preseas de oro las obtuvieron Michelle Gómez en Singles (Sub 12), Danna Portillo (Sub 14), Miranda Barraza (Sub 16), Yanna Salazar (Sub 21) y Sebastián Hernández (Sub 21).



En la modalidad de Dobles, los metales de oro los recibieron: Michelle Gómez y Marla Medrano (Sub 12), Fernanda Floresy Danna Portillo (Sub 14), y Sebastián Hernández y Jorge Gutiérrez (Sub 21).



Asimismo, en Dobles Mixtos consolidaron el triunfo las duplas de Michelle Gómez y Max Soto (Sub 12), y Yanna Salazar en conjunto con Sebastián Hernández (Sub 21).



Las medallas de plata en Singles fueron para Marla Medrano, Max Soto en Sub 12 y Jorge Gutiérrez en la categoría Sub 21.

Además, las parejas conformadas por Nathalia Guillén y Miranda Barraza en Dobles Sub 16, así como Yanna Salazar e Ivanna Balderrama en Dobles Sub 21, se adjudicaron el segundo lugar.



Las preseas de bronce fueron para: Caleb Alcázar (Sub 16), Vico González (Sub 12), Fernanda Flores (Sub 14),y Elías Medrano (Sub 14) en la modalidad de Singles.

En Dobles, las duplas de Caleb Alcázar y Emilio Jurado (Sub 16), además de Vico González y Max Soto (Sub 12), también lograron la tercera posición.

El cuadro lo cerraron en la categoría Sub 16 de Mixtos Dobles: Miranda Barraza y Caleb Alcázar, con otro tercer lugar.

Con estos resultados, el equipo chihuahuense de Raquetbol supera lo obtenido en la edición 2023, donde se obtuvieron 7 medallas de oro, 8 de plata y 4 de bronce para un total de 19 preseas, por las 10 de oro, 5 de plata y 7 de bronce en este 2024.