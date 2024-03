Chihuahua.- La sesión ordinaria del Congreso del Estado fue cancelada por falta de quórum al contabilizar 13 de 32 diputados en el Salón de Plenos.

Aunque se agotó la totalidad de los asuntos que tocarían este día, a las 3:36 de la tarde, la presidenta Ivón Salazar pidió hacer un recuento de los legisladores presentes, contabilizando menos de la mitad.

El artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo dicta: Al no haber quórum legal, la sesión no deberá llevarse a cabo; si durante la misma no se cuenta con el quórum, la sesión se suspenderá hasta que se reúna el número suficiente de diputadas o diputados para tal efecto y, en su caso, se dará por terminada, lo que habrá de declarar quien presida la sesión.