Zedd busca un arte atemporal en el caleidoscópico 'Telos'

Foto: Associated Press

Los Ángeles.- Ha pasado casi una década desde que Zedd, el productor y DJ ganador del Grammy, lanzó su segundo álbum, “True Colors”. El inconformista alemán buscaba un álbum que destacara, que contara una historia más allá del éxito de su LP debut, “Clarity”, o “True Colors”.

Zedd no quería ser colocado en “esta caja de EDM de hacer éxitos de club de 128 BPM, porque tengo más que decir”, señaló.

Así fue como surgió “Telos”, su esperado tercer álbum de larga duración.

“Es un álbum que durante muchos años dudé de que pudiera crear”, dijo a The Associated Press. “Quería algo atemporal, algo de lo que estuviera orgulloso para siempre, y algo que fuera muy detallado y que no se tratara sólo de canciones juntas en un disco, sino donde cada canción llevara a la siguiente”.

El proyecto es muy colaborativo, incluye canciones con Muse y John Mayer y nuevas voces pop como Remi Wolf y Bea Miller.

En entrevista, ZEDD habló de “Telos”, un álbum inspirado en Jeff Buckley. Las respuestas han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

AP: Han pasado nueve años desde tu último álbum. ¿Por qué?

ZEDD: He disfrutado de no presionarme a mí mismo y simplemente lanzar sencillos. Y, por supuesto, siempre, en el fondo de mi mente, pensaba, haré otro álbum. Pero, ¿qué estoy tratando de hacer y qué estoy tratando de decir? Y se me ocurrieron estos conceptos antes de empezar a trabajar en un álbum. Quería que fuera significativo y que tuviera algún tipo de concepto detrás, no sólo: “Oye, tengo un contrato, necesito hacer un álbum”.

Luego llegó la pandemia y pensé: “Bueno, este es un momento perfecto. Ahora todo el mundo está fuera. Por fin puedo sentarme y hacer un álbum”. Y estaba tratando sin rumbo de hacer un álbum que simplemente no se sentía genuino para mí, y lo deseché todo excepto una canción, “Dream Brother”, que se convirtió en un pilar de mi álbum.

AP: “Dream Brother” es una sorpresa.

ZEDD: Toda la inspiración detrás de “Dream Brother” fue este artista, Jeff Buckley, que fue muy inspirador para mí en mi vida, y esa canción que era realmente significativa para mí y que se sentía como, “Bueno, este es un concepto: hacer cosas que sean genuinamente significativas para mí, que tengan algún tipo de conexión con mi educación musical o mi vida”. Y empecé a rehacer mi álbum a partir de “Dream Brother”, y de repente, me sentí como, “Oh, hay un concepto ahí”. Y hubo un momento en el que descifré el código diciendo: “Este va a ser un álbum que es puramente para mí, sea lo que sea que eso signifique musicalmente”.

Así que eso hizo clic y me di cuenta, “Está bien, cualquier cosa que venga del corazón se va a poner en este álbum”. Y cualquier emoción que pueda captar, de lo que me inspiró en su día, quiero intentar recrearla, para que otras personas sientan lo que yo sentí en el día en que estaba profundamente inspirado por esos álbumes.

AP: Siempre habías querido trabajar con Matt Bellamy, y Muse aparece en la canción de cierre, “1685”, que hace referencia a “El clave bien temperado” de Bach.

ZEDD: Están entre las personas más influyentes para mí. Así que para mí trabajar con Matt Bellamy fue un sueño, y para toda la banda, en realidad. Y lo hemos intentado varias veces en el pasado... Los dos lo intentamos dos veces con dos canciones diferentes. Y se sentían increíbles, pero no perfectas y no para siempre. Así que, por suerte, es muy parecido a mí, musicalmente, en el sentido de que no vamos a forzar nada.

Tuve esta visión (para “1685”), y le dije a mi mánager: “Esta va a ser la pista instrumental o con Muse, pero con nadie más”. No hay nadie a quien consideraría, porque Muse es una banda que trabaja la música de esta manera. A menudo toman piezas clásicas y las reinterpretan y las hacen suyas. Y para mí, fue como, “Bueno, si voy a reinterpretar mi pieza clásica favorita de todos los tiempos, sólo lo voy a hacer con alguien que también lo haga, y que me inspiró a hacer eso para empezar”.

AP: “Telos” proviene del griego antiguo; Puede significar “fin” o “meta”. ¿Qué significa para ti?

ZEDD: “Telos” tiene múltiples significados. Uno de ellos es la realización y el logro de tu objetivo, celebrando el arte humano. Y eso era lo que estaba sintiendo durante la mayor parte de la grabación del disco. Sentí que había logrado algo que no sabía que podía lograr, crear un álbum a un nivel que aún no estaba seguro de poder hacer.

Y luego, hacia el final de la grabación de “Telos”, comencé a sentir la otra emoción, que era simplemente que me había agotado tanto hasta el punto de perder casi 20 libras (9 kilos). No podía dormir por la noche. Me despertaba a las cuatro de la mañana con la canción metida en la cabeza en la que estaba trabajando. Fue realmente un poco traumatizante en cierto sentido para mí, y realmente resoné con el significado, el final, de “Telos”.

AP: ¿Qué piensas sobre el estado de la música EDM? Es una montaña rusa, con altibajos, en términos de popularidad.

ZEDD: Tengo que admitir que ni siquiera estoy al tanto del estado de la EDM, y creo que, no sé si es inconscientemente, pero desde que comencé a trabajar en mi álbum, para mí, comencé a trabajar en un cuerpo de trabajo que para mí estaba completamente separado de lo que es la tendencia en EDM. Ni siquiera sé qué tan EDM es realmente mi álbum. Es mitad orgánico, mitad orquestal, mitad electrónico. Y tampoco estoy realmente interesado en seguir las tendencias, y no he sido un gran fan de muchas de las tendencias que se recogen. Y siento que las tendencias duran un período de tiempo más corto que nunca, así que perseguir eso, siento que nunca te llenará. Porque cuando llegas, ya hay algo más que está de moda.

Tomé la decisión al principio de mi carrera de que voy a crear mi propio camino, y voy a recorrer mi camino de la manera que quiero y quien quiera unirse a mí es bienvenido a unirse a mí. Pero no soy para todo el mundo. Y mi objetivo nunca ha sido satisfacer las opiniones de todo el mundo. Y ese es un objetivo inalcanzable para empezar. Y creo que, si eres genuino con lo que haces, si amas la música que creas, entonces habrá gente que se sentirá de la misma manera.