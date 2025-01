'La vida sigue'; Óscar revela divorcio con Kimberly por varias infidelidades

Ciudad Juárez.– El matrimonio entre Óscar Barajas y la influencer Kimberly "La Más Preciosa" parece haber llegado a su fin luego de varias crisis que han tenido a partir de su unión civil el pasado 5 de diciembre de 2023.

Y es que, a través de redes sociales, el esposo de una de las "Perdidas" compartió un video en donde aseguró que su unión estaba irremediablemente rota a partir de que descubrió varias conversaciones y audios en donde Kimberly le habría sido infiel con varios hombres.

"Ya yo no vivo con Kimberly, amigos, a partir del día de hoy”, dijo Barajas en un video que postó la cuenta de farándula "La Comadrita", en X. "No es que hable mal de ella, (solo que) les voy a platicar lo que pasó. Realmente ella ha estado con más personas, amigos. Le saqué en cara, básicamente, conversaciones, audios, todo. Me entristeció, me agüitó, me enojé, lloré", mencionó.

Además, aprovechó para manifestar que "la vida sigue" y aconsejó a todos sus seguidores a conocer bien a las personas antes de un compromiso, pues "no crean que por ver personas a través de una pantalla, ya. No, las personas son c*¨%eras".

Kimberly la más Preciosa y Óscar Barajas han cruzado una vida de polémicas como pareja. No es la primera vez que hay rumores de infidelidad, lo diferente en este caso es que el presunto engaño viene de parte de la influencer, ya que en otras controversias, Barajas es quien había sido acusado de haber estado con otras personas, siendo esposo de la integrante de "Las Perdidas".