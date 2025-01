Laura Zapata pide a Trump una invasión militar en México

Ciudad de México.– La actriz y hermana de Thalía, Laura Zapata, fue acusada de ser una traidora a la patria después de que durante la emisión del programa "Atypical TeVe" expresó su apoyo al presidente estadunidense Donald Trump, además de expresar y pedir que hiciera una intervención militar en México e investigara al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto lo hizo cuando Zapata sorprendió a la audiencia al leer un poema en el que sugirió que el gobierno de Donald Trump podría intervenir para detener al exmandatario mexicano.

“Todos se salvarán menos aquellos que están marcados en las listas”, expresó, dejando entrever que la DEA y el FBI tendrían información sobre presuntos involucrados en actividades ilícitas.

Las afirmaciones de Zapata, que implican un supuesto vínculo entre el gobierno de la Cuarta Transformación y el narcotráfico, fueron emitidas sin pruebas concretas, lo que generó críticas por la falta de sustancia en sus comentarios. La controversia ha aumentado por la seriedad de las cosas que la actriz sugirió sin respaldarlas con evidencia.

La conductora también arremetió contra la diplomacia mexicana, especialmente contra Claudia Sheinbaum, a quien acusó de fingir una postura diplomática frente a Estados Unidos. Según Zapata, Sheinbaum estaría intentando ocultar la verdad sobre los supuestos pactos entre el gobierno de López Obrador y el narcotráfico, los cuales, según ella, serían revelados en su momento.

Luego de haberse hecho viral y ser acusada de traidora a la patria, la famosa respondió a sus detractores a través de su cuenta en X: "Para todos los que me llaman ‘traidora a la patria’, les dejo algo claro: la patria no necesita lacayos ni aplaudidores de un gobierno corrupto, necesita valientes que levanten la voz. Los verdaderos vendepatrias son ustedes: cobardes, mantenidos y pusilánimes que se conforman con migajas mientras a México lo desmantelan. Yo no traiciono, yo defiendo. La traición es quedarse callado y ser cómplice del saqueo", aseguró en su publicación, donde siguió recalcando su apoyo a Trump.