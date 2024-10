Yo no soy dueña de esa marca: Paola Rojas sobre Mixes

Ciuad de México.- La periodista mexicana Paola Rojas aclaró que no es dueña del mezcal Mixes, luego de que fue acusada de apropiación cultural del nombre del pueblo originario.

A través de un video compartido en X, la comunicadora dijo que se trata de una marca de productores independientes que le pidieron su apoyo para dar a conocer su mezcal.

"Yo no soy dueña de esa marca y tampoco la he registrado en momento alguno. Me pidieron apoyo en la difusión, eso es todo", dijo Paola Rojas.

La periodista también difundió un comunicado firmado por Mezcal Mixes.

"(Paola Rojas) desinteresadamente ofreció su imagen para apoyarnos, no forma parte de la empresa, y no tiene ningún interés solo su aprecio a los productores pequeños como nosotros", indica el informe.

Este lunes se dio a conocer que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dio instrucciones a la Consejería Jurídica del estado para investigar el caso del mezcal artesanal Mixes.

La comunidad Mixe se encuentra asentada en la región montañosa de Oaxaca y también se le conoce como pueblo ayuujk (o ayöök), que en su idioma significa “la gente del idioma florido” o “gente que habla la lengua”.