'Ya no puedo'; Sabine Moussier confiesa que sufre de una enfermedad autoinmune

Foto: Associated Press

Ciudad Juárez.– Sabine Moussier es la líder de la primera semana en "La Casa de los Famosos México" gracias a que Karime la representó en los retos de inmunidad, lo que permitirá a la actriz de telenovelas gozar de la no nominación por parte de sus compañeros, sin embargo, esa ventaja no se ha visto reflejada de la misma manera en su estado de salud pues desde que entró a la casa la ha pasado muy mal.

Varios días después, la actriz no pudo aguantar y durante una charla junto a Shanik Berman y Karime Pindter rompió en llanto al revelar que padecía de una enfermedad autoinmune.

"Tengo una enfermedad autoinmune en la vida normal pero me sube y me baja y yo creo que esto como que me fue llevando a lo otro, a destaparla porque yo entré muy bien", dijo la actriz con un tono de voz quebrado por el llanto.

Al mencionar que estaba enferma, Sabine Moussier fue cuestionada por Shanik Berman pues la conductora le preguntó si su enfermedad la tenía "en la vida normal", dando a entender que si se trataba de algo que pescó dentro de la casa o es un padecimiento que tiene desde antes de ingresar al reality show de Televisa.

Por su parte, Karime Pindter le dio palabras de aliento y le pidió a la actriz que se mentalizara para poder decretar que se iba a recuperar rápidamente y poder disfrutar de la experiencia en el reality.

"Te tienes que recuperar y que estemos bien, mentalízate, claro que estas bien".

La actriz al final no dijo qué tipo de enfermedad autoinmune padece, sin embargo, se sabe que este tipo de padecimientos ocurren cuando el sistema inmunitario ataca por error las células sanas de órganos y tejidos.