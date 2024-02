Xavi llega al primer sitio de lo más escuchado en Spotify a nivel global

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

Global

1.- “La diabla” – Xavi.

2.- “Yes, and?” – Ariana Grande.

3.- “Greedy” – Tate McRae.

4.- “Lovin on Me” – Jack Harlow.

5.- “One of The Girls” - The Weekend, Jennie, Lily-Rose Depp.

6.- “My Love Mine All Mine” – Mitski.

7.- “Cruel Summer” – Taylor Swift.

8.- “Stick Season” – Noah Kahan.

9.- “Redrum” – 21 Savage.

10.- “Luna” – Feid, ATL Jacob.

México

1.- “La diabla” – Xavi.

2.- “La víctima” – Xavi.

3.- “Igual que un ángel” – Kali Uchis, Peso Pluma.

4.- “First Love” – Oscar Ortiz, Edgardo Nuñez.

5.- “Qué onda” - Calle 24, Chino Pacas y Fuerza Regida.

6.- “Harley Quinn” – Fuerza Regida, Marshmello.

7.- “Y lloro” – Junior H.

8.- “Alucín” – Eugenio Esquivel, Grupo Marca Registrada, Sebastian Esquivel.

9.- “Rompe la dompe” - Peso Pluma, Junior H, Oscar Maydon.

10.- “Poco a poco” - Xavi, Los Dareyes de la Sierra.

Argentina

1.- “Hola perdida” – Luck Ra, KHEA.

2.- “Una foto remix (feat. Emilia)” – Mesita, Nicki Nicole, Tiago PZK, Emilia.

3.- “Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58” – Bizarrap, Young Miko.

4.- “Que me falte todo” – Luck Ra, Abel Pintos.

5.- “Inocente” - Roze Oficial, Peipper.

6.- “La morocha” – Luck Ra, BM.

7.- “Roze ′ DJ TAO Turreo Sessions #22” – DJ Tao, Roze Oficial.

8.- “La_original.mp3” – Emilia, TINI.

9.- “Exclusive.mp3” – Emilia.

10.- “Bronceado – Remix” – Marama, MYA.

Chile

1.- “Princesita de…” – Jere Klein, Nickoog Clk, Lucky Brown, El Bai.

2.- “Daytona” - Cris Mj.

3.- “Luna” – Feid, ATL Jacob.

4.- “Ando” – Jere Klein, Gittobeatz.

5.- “Minnie 3″ - Kidd Voodoo, Daiko 02.

6.- “Loca farandulera” - Jere Klein, Cris Mj.

7.- “X eso bb” – Jere Klein, Nicki Nicole.

8.- “Ay Parcera” – Lucky Brown, Nickoog Clk, Mateo on the Beatz.

9.- “¿Cuál es su nombre?” – Lucky Brown, Jere Klein, Mateo on the Beatz.

10. “Ese Guille” – Kidd Voodoo, Pablo Chill-E.

Colombia

1.- “Luna” – Feid, ATL Jacob.

2.- “La diabla” – Xavi.

3.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid.

4.- “Cuál es esa” – Feid, Pirlo.

5.- “Qlona” – Karol G, Peso Pluma.

6.- “La víctima” – Xavi.

7.- “Según quién” – Maluma, Carín León.

8.- “Amargura” – Karol G.

9.- “Classy 101” – Feid, Young Miko.

10.- “Feliz cumpleaños Ferxxo” – Feid.

España

1.- “Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58” – Bizarrap, Young Miko.

2.- “Luna” – Feid, ATL Jacob.

3.- “Manos rotas” – Dellafuente, Morad.

4.- “No te quieren conmigo” - Gaby Music, Lunay, Luar La L.

5.- “Casanova” - Soolking, Lola Indigo, Rvfv.

6.- “La falda” – Myke Towers.

7.- “Una Foto Remix (feat. Emilia)” – Mesita, Nichi Nicole, Tiago.

8.- “Columbia” – Quevedo.

9.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid.

10.- “Modelito” – Mora, Yovngchimi.