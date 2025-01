'Cada momento es un tesoro'; Leo Dan compartió mensaje antes de morir

Ciudad de México.– El mundo de la música en Argentina y América Latina perdió ayer a uno de los grandes en el género de los temas románticos luego de que se dio a conocer el fallecimiento del cantante Leo Dan a los 82 años.

Leopoldo, nombre real del intérprete, era famoso por varios éxitos románticos, entre los que estaban los temas "Mary es mi amor", "Cómo poder saber si te amo", "Con los brazos cruzados", "Te he prometido", "Esa pared" y 'Cómo te Extraño mi Amor".

En octubre de 2024, Leo Dan se despidió de los escenarios con su gira "El adiós a una leyenda", culminando con un emotivo concierto en el Toyota Arena de Ontario, California.

A pesar de enfrentar problemas de salud como hipertensión y diabetes, demostró su inquebrantable pasión por la música y su público hasta el final.

Esa enorme fortaleza quedó evidenciada en uno de sus últimas publicaciones en sus redes sociales, en donde demostró su agradecimiento y ganas de vivir.

"Amigos queridos, este 2024 ha sido un año lleno de bendiciones, encuentros y alegrías. Cada momento vivido junto a ustedes es un tesoro que guardo en el corazón. Agradezco profundamente todos los hermosos mensajes que me hacen llegar, me llenan el alma y me dan aliento para continuar. También agradezco a quienes me acompañaron este año en mi gira despedida. ¡Gracias por su cariño y por el apoyo de siempre! ¡Que Dios los bendiga! Les deseo una muy Feliz Navidad y un próspero 2025, lleno de amor, paz y esperanza", compartió el famoso en su cuenta de Instagram.