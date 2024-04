Wendy y Juan Pablo Medina protagonizan discusión en concierto de Madonna

Wendy Guevara pasó sin duda uno de los momentos que recordará para toda su vida luego de que subió al escenario como invitada especial de Madonna, sin embargo, la influencer también pasó un momento desagradable luego de que tuvo un altercado con el actor mexicano Juan Pablo Medina. Sobre la situación, Wendy habló de lo que ocurrió durante la presentación de la intérprete de "Vogue".

"La gente de tu equipo muy buena onda, la chica que estaba ahí hasta vio como el actor ese (Juan Pablo Medina) ofendió a Joel, lo quería golpear el actor ese", indicó Wendy Guevara, mientras en el foro un colaborador de Adela Micha confirmada que era "El Chespi", Juan Pablo Medina.

"¿Por los asientos? ¿qué pasó?" cuestionó Adela y Wendy abundó:

"Mi amigo Randal y yo nos fuimos al baño, entonces él (Juan Pablo Medina) iba con otras personas que les tocó a lado de nosotros, del otro lado y a él le tocó separado de ellos. Entonces se fueron a mi lugar y dice Joel que le dijo 'este es el lugar de Wendy' y él respondió 'a mí me vale madres Wendy, me vale ve...'", contó Guevara, ante el asombro de Micha.

Fue ahí donde Wendy se molestó y respondió en el mismo tono a Medina.

"Ya cuando llegamos, pues tú sabes que una es de barrio mana, pues yo empecé a decir cosas como con varias indirectas y me empecé a poner más borracha para armarme de valor y sí me ando cacheteando a Madonna...", relató Guevara en el enlace con Adela Micha.

Para fortuna de todas las partes, Medina recaló en su error y se disculpó con Wendy.

"Ya después bien lindo, tuvo como un arranque de no sé, el señor, pero me dijo 'discúlpame, es que me dejé llevar porque me pongo muy nervioso' y le dijimos 'no te preocupes bebé, bésame'", aseguró.