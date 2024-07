Nicola Porcella reconoce que Agustín no siguió sus consejos en 'LCDLF'

Ciudad Juárez.– La segunda temporada del reality "La Casa de los Famosos México" comenzó muy rápido a definir a los favoritos del reality, donde hasta el momento es la periodista Shanik Berman quien se ha ganado el gusto y el corazón del público, algo que salió de muchos pronósticos.

Gran parte de los analistas del programa esperaban que Agustín, amigo de Wendy y Nicola, al menos fuera uno de los que más generara contenido, pero no se ha logrado desempeñar bien, incluso ya fue uno de los cinco nominados esta semana.

Sobre esta situación habló su amigo Nicola durante un encuentro con la prensa, quien habló sobre la situación de su amigo y aseguró que el argentino no ha seguido sus consejos que le dio antes de entrar a la casa.

"Le dije que no ande sin playera todo el día en la casa, le dije que muestre otras cualidades no solamente quitarse la playera y ser el guapo", comentó Porcella sobre el desempeño de su amigo. Nicola Porcella destacó que primero Agustín Fernández debe de mostrar su personalidad, antes de querer conquistar al público con su físico: "Yo creo que uno primero tiene que mostrar el corazón, primero es mostrar ser buena persona, honesto".

Nicola Porcella señaló que otro de los consejos que no está cumpliendo su amigo es hacer estrategias y es que Agustín Fernández ya se está aliando con algunos habitantes, el peruano dijo que le recomendó jugar por él solo y por el contrario, está haciendo ya sus grupitos.

"No hagas estrategias, también hizo estrategias. Le dije juega tú solo, no juegues con nadie, esta casa no es igual a la mía, no puedes pensar en hacer lo mismo".

Por último, Nicola está seguro que esta semana Agustín logrará salir de la nominación, pero que deberá cambiar su manera de jugar si desea seguir en el programa.