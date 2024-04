Wendy le responde a Lolita Cortés por decirle que no es una artista

Wendy Guevara no pasó por alto las declaraciones que hizo Lolita Cortés, luego de que durante una entrevista con medios de comunicación aseguró que la influencer era una celebridad, pero no una artista, algo que muchos de los seguidores de la joven originaria de León, Guanajuato, consideraron como ofensivo y con claro ataque de "envidia" en contra de la "Perdida".

"¿Pero cuál evolución, cuál crecimiento? A ver, hay que saber diferenciar: hay celebridades y hay artistas. La celebridad no necesita tener talento, es famosa per sé. El artista no necesita ser famoso, el artista comunica, crea, estudia, se presenta, tiene disciplina, y a veces vivimos de dos pesos pero subir al escenario nos da de comer", mencionó Lolita durante la entrevista.

Sorprendiendo a sus seguidores, Wendy manifestó estar de acuerdo con lo expresado por Lolita. Admitió que no se preparó para actuar ni para desempeñarse en ningún ámbito artístico, pero que eso no significa que no pueda prepararse ahora que tiene la atención del público.

"No, no habló mal de mí Lolita Cortés, y la verdad la señora sí tiene razón, estoy de acuerdo con ella. Yo no soy una artista porque yo no me he preparado para actuar, o así, pero eso no quiere decir que no me pueda preparar. Pero lo que ella dijo, artista y celebridad, son dos cosas muy distintas, y la verdad sí estoy de acuerdo con Lolita Cortés", expresó Guevara.

De esta manera, Wendy dejó claro a sus seguidores que no iba a entrar en una pelea innecesaria, ya que lo que dijo Lolita no fue una ofensa, sino simplemente la realidad.