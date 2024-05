'Una guerrera'; Belinda recuerda a Verónica Toussaint

La cantante Belinda reaccionó al fallecimiento de Verónica Toussaint. Destacó la gran mujer y guerrera que fue la actriz de doblaje y conductora de televisión, a pesar de las adversidades.

“No puedo creer esta noticia. Tengo el corazón roto, tuve la oportunidad de conocer a esta gran mujer @veronicatouss, una Guerrera siempre con una sonrisa y con un gran sentido del humor a pesar de las adversidades… Te vamos a extrañar”, indicó Belinda en una historia en Instagram.

Redes

Belinda y Verónica Toussaint protagonizaron un momento divertido en la televisión. Durante una emisión de “Divina comida”, la cantante afirmaba que comía de todo, momento que la conductora le imprimió su chispa para emplear la palabra “mazacuata”, a lo que la intérprete de “Amor a primera vista”, respondió que “sí, también”.

Las risas comenzaron a fluir y Belinda se preguntaba de que se había perdido, que le contaran el chiste. Cuando le explicaron a que se refería, mencionó “¿y aquién se le ocurrió ponerle así?”.

Este jueves 16 de mayo de 2024, el conductor Ciro Gómez Leyva anunció el fallecimiento de Verónica Toussaint, después de una larga lucha contra el cáncer.

“Dónde quiera que estés Verónica, no pierdas nunca pierdas esa sonrisa. Hoy nos despedimos contigo. Muy tristes todos en Imagen TV, nos vamos en silencio, nos vamos con tu sonrisa Verónica, descansa en paz querida amiga”, mencionó el periodista.

En octubre de 2021, en una emisión del programa “Qué chulada” de Grupo Imagen, indicó que había sido diagnosticada con cáncer de mama.

“Esta vez me tocó a mí, hace más de un mes me detectaron cáncer de mama. Desde mi trinchera les digo ‘¡por favor, revísense cada mes, vayan al doctor!’. Esto no es sólo una campaña de salud, es una realidad”, comentó en aquella ocasión.