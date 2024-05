Me iría en paz; Así fue como Verónica Toussaint descubrió que tenía cáncer

El jueves 16 de mayo se anunció el fallecimiento de la actriz, conductora y comediante Verónica Toussaint a los 48 años, quien forjó una gran carrera en el mundo del espectáculo mexicano.

En cine, uno de sus papeles más notables fue en “El Club de los Idealistas” (2020) y en 2017 ganó un Premio Ariel por su actuación en “Oso Polar” de Marcelo Tobar.

Sin embargo, su vida dio un giro al enterarse que tenía cáncer de mama, anunció que hizo al aire y representó un momento desgarrador.

El jueves 7 de octubre de 2021, la conductora del programa ¡Qué Chulada! Reveló que había sido diagnosticada con cáncer de mama y había iniciado su tratamiento.

“Hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí con ustedes, en este foro con mis chuladas”.

“A título personal, estar aquí todos los días con el apoyo de mis compañeras y de mis compañeros que hacen este programa, hacen que el proceso sea mucho más luminoso, así que es muy difícil dar esta noticia aquí en vivo, en frente de compañeros que tampoco sabían la noticia, pero para mí es importante que sepan que lo que estoy pasando”, describió.

Más tarde, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante la conductora de Imagen Televisión reveló cómo fue que se enteró de la enfermedad.

“Siempre me hago mis estudios de rutina con el ginecólogo: El Papanicolaou, la mastografía y todo, pero la verdad es que las autoexploraciones mensuales para detectar cambios en la mama no las hago; sin embargo, me salió una bola muy grande en la axila y era imposible no verla”, dijo.

“Los doctores decidieron dar quimioterapia primero, ya las comencé y después sería la operación, ya que hayan reducido el tumor. Mis médicos no me dicen cuánto durará mi tratamiento, pero será una carrera de larga distancia; puede ser de un año, de dos, pero los seguimientos son de muchos años”, agregó.

En otra entrevista para TVyNovelas, Verónica expresó la dificultad de mostrarse vulnerable frente a su diagnóstico de cáncer, pero reconoció que tenía miedo.

“Lo primero que nos viene a la mente es: ‘Tengo cáncer, me voy a morir. Game over’. Y luego, cuesta trabajo digerirlo, porque pienso que quizá no vaya a morirme, pero sí voy a ser esta calaca verde que vomita todo el día, porque la quimio me destruye”.

Fueron 16 quimioterapias, cirugía y radioterapias, pero el cáncer seguía apareciendo, ella misma describió la enfermedad como un “Ironman”, dijo que era muy fuerte vivir ese proceso, muy doloroso.

Sin embargo, Verónica Toussaint también dijo a Gustavo Adolfo Infante que se moriría tranquila: “si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz”.

La actriz y comediante recomendó a sus seguidores estar muy atentos ante cualquier cambio en su cuerpo para evitar cualquier riesgo.

“Desde mi trinchera les digo por favor, revísense cada mes, vayan al doctor. Esto no es sólo una campaña de salud, es una realidad mucho más común de lo que imaginamos, el porcentaje de personas que se hacen mastografías lamentablemente es muy bajito y la detección oportuna puede salvar vidas”.

El mundo del espectáculo lamenta la pérdida de la actriz y conductora Verónica Toussaint

El mundo del espectáculo mexicano lamenta profundamente la pérdida de la actriz y conductora Verónica Toussaint, quien falleció a los 48 años tras una valiente lucha contra el cáncer. En internet de inmediato se ha expresado pesar por la pérdida de tan querida mujer, y han recordado a Toussaint con cariño y admiración.