Wendy Guevara se lanza contra Laura Zapata por referirse a ella como 'cosa'

Laura Zapata, quien suele ser muy polémica por su postura ideológica considerada como muy conservadora, se ganó la furia de Wendy Guevara, luego de que la actriz supuestamente se refiriera a ella como “cosa” y no como una mujer trans.

La influencer, quien en muchas ocasiones suele pasar por alto muchas críticas, en esta ocasión no quiso quedarse callada, por lo que le envió un contundente mensaje. Y es que a pesar de todo, Guevara expresó su decepción por los comentarios despectivos de Zapata, asegurando que nunca había dado motivos para ser tratada de esa manera.

“Pues oye, ¿qué le pasa? qué grosera, yo ni siquiera la insulté ni nada. Si no sabe manejar las redes sociales como ellos dicen que nosotros no sabemos nada de actuar”, dijo la "Perdida".

“Dime, ¿En qué momento la iba a insultar? Jamás! y menos porque es una dama la señora, pero ya después vi cuando dijo: ‘a mi no me anden comparando con esa cosa’, ¡pos oye! ¿Qué le pasa? grosera y yo ni siquiera la insulté ni nada”, agregó.

Hay que recordar que fue en diciembre cuando Laura se molestó por haber sido comparada con Wendy cuando le dijeron que se parecían, sin embargo, Zapata se refirió a Wendy como “persona” y no “cosa”, como Wendy pensó.

“¡Ay sí, idi*ta no tienes idea ¡veta a dormir! Hoy no quiero pelear y menos con tontos que además, no saben ver ni distinguir a una dama de… otra persona”, explotó en ese momento Zapata ante la comparación con la influencer.