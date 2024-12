Wendy Guevara revela que deja México tras dejar exclusividad con Televisa

Ciudad de México.– Wendy Guevara, una de las mayores revelaciones como influencer en México, reveló que luego de gozar de un contrato de exclusividad con Televisa tras su salida de "La Casa de los Famosos México", dejará la Ciudad de México para comenzar a retomar algunos nuevos planes en su natal León, Guanajuato.

Y es que la "Perdida" aseguró que decidió, con el consejo de su mánager, ya no renovar su contrato de exclusividad que tenía con Televisa desde que salió ganadora del reality, la youtuber contó a sus seguidores que no salió mal con la empresa, sino todo lo contrario, tiene las puertas abiertas.

“No renuncié. Yo estoy muy bien con Televisa, quedamos súper bien. A mí se me vencía mi exclusividad hasta septiembre del otro año. Pero Joel y yo platicamos de ciertas cosas, porque me han buscado de muchas plataformas muy importantes... pero lo que queremos hacer este año que viene nos agradaron las propuestas de las plataformas. No me voy a ir a otra televisora”, detalló Wendy Guevara.