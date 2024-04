Wendy Guevara responde a críticas por ser invitada de Madonna

Internautas externaron su inconformidad por la participación de Wendy Guevara en el concierto de Madonna. Ante la ola de críticas y fiel a su estilo, la influencer no dudó en responder con un video en redes sociales.

“Ya saben que hay gente que se ataca, entonces les voy a decir algo a toda esa gente que se enoja porque me invitó Madonna. Cuando ustedes sean artistas y tengan sus conciertos y vayan a cerrar su gira ya, inviten a quienes ustedes se les pegue su rechin**** gana. Madonna es dueña de su gira y de todo, si ellos me quisieron invitar soporten, perr**, porque ustedes ni siquiera para el boleto tuvieron, pero ahí andan de argüenderas de atacadas y atacados, pero así pasa, hermanas, me tocó a mí”, dijo.