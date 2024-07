Wendy Guevara compartió hombre con habitante de 'LCDLFM'

Wendy Guevara, confesó que dentro de "La Casa de los Famosos", hay una persona con la que compartió al mismo hombre, y que este hecho pronto será revelado por la habitante en cuestión.

En una conversación con Cecilia Galliano y Mauricio Garza, Wendy Guevara aceptó que prefiere no pronunciarse a favor de nadie por respeto a los fandom de los participantes del reality.

Aceptó que ha tenido la oportunidad de convivir con varios de los habitantes de la casa más famosa de México, pues incluso han salido de fiesta, y mencionó a Gomita, a Karime Pindter y a Ricardo Peralta.

“Yo les voy a ser muy sincera, una persona que está allá adentro, ella me dijo que si podía platicarlo, ella me dijo: ‘¿Puedo platicarlo, hermana, lo que sucedió y todo?’ y yo le dije: ‘Si tú quieres platícalo, pero la verdad yo no sé qué va a pensar él”.