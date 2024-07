Vuelve a los escenarios Aracely Arámbula

Luego de catorce años de haber protagonizado la obra de teatro "Perfume de Gardenia", Aracely Arámbula regresa a su papel de Gardenia Peralta.

En una conferencia de prensa, el productor Omar Suárez presentó al elenco completo de la puesta en escena que se estrenará muy pronto.

La actriz, de 49 años, expresó que se siente muy emocionada de volver a participar en esta icónica obra de teatro.

"Me apasiona tanto que no podía decir que no", dijo Aracely.

Arámbula comentó que no tiene problema con trabajar con su ex pareja Arturo Carmona, incluso bromeó diciendo que si invitaban a Luis Miguel ella estaría de acuerdo.

"Yo estoy acostumbrada a compartir el escenario con gente muy querida, gente con la que he compartido momentos bonitos, amigos, no pasa nada. Puede entrar el mismísimo señor Sol (Luis Miguel), no hay problema que venga a cantar 'Perfume de Gardenia'", comentó.

"Perfume de Gardenia" se estrenará el próximo 10 de agosto en el Teatro San Rafael y tendrá la participación de actores como David Zepeda, William Levy, Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Kimberly La Más Preciosa, Lis Vega, César Évora, Arturo Carmona, Latin Lover, Cristián de la Fuente, Latin Lover, Lyn May, Rafael Inclán, Julio Camejo, Pablo Montero, entre otros.