Juez se niega a enviar a Young Thug a prisión

Foto: Associated Press

Atlanta.- Un juez de Atlanta rechazó la solicitud de la fiscalía de revocar la libertad condicional de Young Thug y enviarlo a prisión. Sin embargo, el juez le advirtió sobre su uso de las redes sociales después de que su publicación viral provocara una reacción negativa en línea contra la fiscalía.

El rapero ganador del Grammy se declaró culpable en octubre de cargos de pandillas, drogas y armas, y fue liberado de prisión. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, declaró el miércoles en un documento judicial que "incurrió en una conducta que amenaza directamente la seguridad de testigos y fiscales, compromete los procedimientos legales en curso y justifica la revocación inmediata de su libertad condicional".

La jueza del Tribunal Superior del condado de Fulton, Paige Reese Whitaker, dijo en una orden el jueves que había revisado la presentación de Willis y una respuesta del abogado de Young Thug y se negó a revocar su libertad condicional.

“Si bien el Tribunal no considera que la publicación citada en las redes sociales alcance el nivel de una violación de la libertad condicional del acusado, puede ser prudente que el acusado ejerza moderación con respecto a ciertos temas”, agregó Whitaker en una nota a pie de página de su orden de un párrafo.

Willis afirmó que Young Thug republicó una publicación en redes sociales que incluía una foto de un investigador de la fiscalía con un texto que decía que el investigador era "el mayor mentiroso de la fiscalía". La publicación se viralizó rápidamente, acumulando más de 2 millones de visitas y miles de comentarios y retuits.

El domicilio de la investigadora y el de sus padres fueron publicados, y algunas publicaciones incluían amenazas contra ella y su familia, según el expediente. Una publicación amenazó con asesinar a Willis.

"No amenazo a la gente. Soy una buena persona", publicó Young Thug el miércoles por la noche en la plataforma social X. "Jamás toleraría que nadie amenazara a nadie ni participaría en amenazas. Soy todo paz y amor".

Brian Steel, abogado de Young Thug, dijo en una presentación judicial el jueves que las acusaciones de los fiscales eran engañosas y que el rapero no había hecho nada para violar su libertad condicional.

Young Thug, cuyo nombre real es Jeffery Williams, fue imputado junto con más de dos docenas de personas en mayo de 2022, acusado de violar la ley anti-crimen de Georgia. La acusación señala que el rapero cofundó una violenta pandilla callejera que cometió múltiples asesinatos, tiroteos y robos de vehículos durante aproximadamente una década y promovió sus actividades en canciones y redes sociales.

Whitaker le impuso una condena total de 40 años. Los primeros cinco años debían cumplirse en prisión, pero se conmutaron por tiempo cumplido. Luego, tiene 15 años de libertad condicional. Finalmente, 20 años de prisión adicionales se conmutarán por tiempo cumplido si cumple con todas las condiciones de su libertad condicional.

Si el juez hubiera concedido la revocación de la libertad condicional, esa pena de 20 años de prisión habría entrado en vigor.

La fiscalía afirma que el investigador cuya foto republicó Young Thug es actualmente testigo en un caso de homicidio en grupo con múltiples acusados. Un juez indicó explícitamente durante una audiencia que el investigador no debía aparecer en televisión mientras testificaba, según el expediente.

Un bloguero publicó la foto de la investigadora en redes sociales con el texto: "¿No quiere aparecer en pantalla? Pues aquí está", y Young Thug la republicó, según escribieron los fiscales.

La “continua asociación de Young Thug con individuos activamente involucrados en la intimidación de testigos, amenazas de violencia y obstrucción de la justicia” es una violación de las condiciones de su libertad condicional, escribieron los fiscales.

Su abogado escribió que no hay ninguna sugerencia de que el rapero estuviera al tanto de la orden del juez de no mostrarle la imagen al investigador, y que no es una violación de la libertad condicional volver a publicar una imagen en las redes sociales junto con una opinión de que el investigador "es mentiroso".

Ninguna de las “amenazas directas” citadas por los fiscales se atribuye a Young Thug.

El juicio de Young Thug y otros cinco acusados ​​comenzó en noviembre de 2023, tras casi 10 meses de espera para la conformación del jurado. El rapero y otros tres acusados ​​se declararon culpables en octubre . En noviembre, un jurado declaró inocentes a los dos acusados ​​restantes del juicio de los cargos de crimen organizado, asesinato y pandillas, aunque uno de ellos fue condenado por posesión de armas.

Young Thug coescribió el éxito “This is America” con Childish Gambino, que se convirtió en la primera canción de hip-hop en ganar el Grammy a la canción del año en 2019.