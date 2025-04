Atypical Te Ve en apuros: Carlos Alazraki pide donativos a su audiencia

Ciudad de México.- El publicista y empresario Carlos Alazraki, solicitó apoyo económico a los seguidores de su canal de YouTube, Atypical Te Ve, para cubrir los pagos de la quincena.

Durante una transmisión, Alazraki explicó que el proyecto enfrenta dificultades financieras debido a la falta de patrocinadores y apoyo empresarial.

"Me muero de pena, me muero de pena pero, ya me di. No tenemos un quinto para la siguiente quincena, esa es la verdad", dijo.