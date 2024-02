Foto: Associated Press

3/3 Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

2/3 Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

1/3 Foto: Associated Press

La cantautora Victoria Monét ganó el premio a mejor nuevo artista en la 66ª entrega anual de los Grammy.

Monét, de 34 años, se impuso en la categoría ante Gracie Abrams, Fred Again.., Noah Kahan, Ice Spice, Jelly Roll, Coco Jones y The War and Treaty. Emergió como una de las favoritas desde el principio, y reinó en las predicciones de la agencia AP para los Grammy, como la única nominada a mejor artista nuevo que también competía en las principales categorías generales: grabación del año.

El premio a mejor nuevo artista, que fue para la artista de jazz Samara Joy el año pasado, es uno de los más codiciados de los Grammy, ya que a menudo se considera un indicador del éxito futuro. Entre las ganadoras recientes se encuentran Olivia Rodrigo, Megan Thee Stallion, Billie Eilish y Dua Lipa. Otros ganadores incluyen a Mariah Carey, Alicia Keys, John Legend, Amy Winehouse, Adele y Chance the Rapper.

El premio se otorga a un artista que lanza, durante el período de elegibilidad de ese año, la primera grabación que establece su “identidad pública”, según los Grammy. Para Monét, compositora desde hace años para otros artistas como Ariana Grande y Chloe x Halle, su álbum debut en solitario fue: “Jaguar II”. El gran éxito del álbum, “On My Mama”, alcanzó el número 35 en la lista Hot 100 de Billboard y fue nombrado uno de los mejores de 2023 por The Associated Press.

Con siete nominaciones, Monét empató en el segundo lugar este año, junto a Phoebe Bridgers y detrás de SZA. Las nominaciones de Monét también hicieron historia: su hija Hazel, de 2 años, se convirtió en la nominada más joven de los Grammy por su colaboración en “Hollywood”, que competía a mejor interpretación de R&B tradicional.

“Tuvimos una fiesta con niños pequeños en la que todos sus amigos de la escuela se vistieron con esmoquin y otras cosas, y tuvimos una alfombra roja simulada”, dijo Monét a la AP en la alfombra de la cena de la Coalición de Acción de la Música Negra previa a los Grammy. “Ella lo odió”, dijo riendo “Ojalá podamos tener una buena oportunidad porque sé que cuando ella sea mayor, ella realmente lo apreciará”.

De hecho, se tomaron una foto en los Grammy, aunque Hazel apartó la cara de la multitud de fotógrafos que lanzaban sus flashes el domingo.

Si bien fue el primer viaje de Hazel a los Grammy, no era la primera vez de Monét, aunque sí su debut como solista. En 2020, fue nominada en las categorías de álbum y grabación del año como productora de “thank u, next” de Ariana Grande.

En una entrevista de 2020 con la AP tras esas nominaciones, Monét dijo: “Naturalmente, cuando escribí mi lista de objetivos, quería ser tan exitosa como Kanye en la categoría de los Grammy, o como Bey (Beyoncé), o como los grandes. Decía, ‘quiero 16 Grammy’. Era un gran número”.