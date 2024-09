Tras abandono de DiDi, Ricardo se habría ido en Tesla de Galilea

¡Un domingo más de eliminación! Anoche Ricardo Peralta salió de "La Casa de los Famosos México" por decisión del público y en lo que fue su primera nominación; sin embargo, en medio de la noche él, sus compañeros y el público se llevaron una enorme sorpresa y fue que la marca de transporte por aplicación que los llevaba de la residencia a los foros de grabación se sumó a otras firmas que abandonaron el proyecto, principalmente por la violencia de género que ocurrió durante la estancia de Adrián Marcelo, que por decisión propia salió la semana pasada.

A diferencia de sus compañeros eliminados en semanas anteriores, Ricardo Peralta no se subió a un auto patrocinado, aunque causó revuelo al ser transportado en una lujosa camioneta Tesla que dejó cientos de memes en redes sociales. Horas más tarde el periodista de espectáculos Álex Kaffie reveló que la unidad de elevado precio podría ser de Galilea Montijo, quien habría resulto de última hora la salida de un patrocinador más del reality show.

Luego que se confirmó que Ricardo Peralta era el nuevo eliminado, debilitando así al Cuarto Tierra, el periodista realizó una transmisión en su canal de YouTube para hablar de lo ocurrido durante la Gala de Eliminación de "La Casa de los Famosos México" y fue cuando compartió el rumor que ya estaba circulando en los pasillos de Televisa, y es que aparentemente el vehículo Tesla que se llevó al influencer es propiedad de Galilea Montijo.

¿De quién es el auto Testa que se llevó a Ricardo Peralta de La Casa de los Famosos?

Aunque hasta el momento nada está confirmado, las palabras del experto en farándula comenzaron a hacer mucho ruido en redes sociales, pues destacó que el Testa sería propiedad de la conductora de "Hoy" y que tomó la decisión de prestarlo a la producción ante la emergencia de perder un patrocinio más y por el hecho de estar en vivo.

"Se está tomando fuerza ya un rumor que, pues ahorita debido al poco tiempo que teníamos no pude hacer las pesquisas, por eso lo doy como rumor; el coche en el que fue transportado el come mocos (Ricardo Peralta) es el coche de Galilea Montijo. Que ella tuvo que, ahora sí que la producción que en estos momentos debe de estar con muchos embrollos para resolver, porque en la televisión y cuando estás al aire hay que resolver y entonces que pues ella puso a la disposición uno de sus vehículos o su vehículo", dijo Álex Kaffie.

Las declaraciones las puedes ver a partir del minuto 13:30

Sin embargo, esta versión del periodista no es la única que se conoce, ya que en redes también ha trascendido de manera extraoficial que el carro Tesla no sería de la conductora de "Hoy", sino de la productora de "La Casa de los Famosos México", es decir, Rosa María Noguerón, pero hasta el momento no hay ninguna versión oficial sólo algunos mensajes en X, antes Twitter.

Lo que es una realidad es que en redes sociales el momento causó revuelo e incluso se bromeó con que la salida del influencer fue la más lujosa, esto debido al auto en el que fue llevado desde la casa más famosa de México hasta los foros donde tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros. Asimismo, en redes sociales los memes no se hicieron esperar e inundaron la red.