Ciudad Juárez.- Luego de romper récords en su gira "México Lindo y Querido Tour", Maná llegó esta noche al Estadio de Beisbol Juárez.

Después de 15 años sin pisar tierras fronterizas, Fher Olvera, Alex González, Juan Calleros y Sergio Vallín, junto con el resto de los músicos, resaltaron la historia del rock y el pop mexicano en Ciudad Juárez.

Energía positiva en polinesio, significado de Maná, ha recorrido los principales escenarios, estadios y auditorios con éxito total en ciudades de Latinoamérica, España, por primera vez en Londres y cerrará en el Palacio de los Deportes el próximo 6 de diciembre.

La agrupación ha trascendido por generaciones y está consciente que han llegado a ser un ejemplo a seguir y que su música debe lanzar mensajes de concientización sobre los temas que hoy en día fracturan a la sociedad como problemas ambientales, políticos, migratorios y de derechos humanos.

Con un derroche de energía y casi 50 toneladas de equipo de sonido, iluminación y proyecciones, el estadio resonó con los éxitos "Eres Mi Religión", "Se Me Olvidó Otra Vez", "Oye Mi Amor", "Me Vale", "Te Solté la Rienda", "El Reloj Cucú", "Muelle de San Blas", "Huele a Tristeza", "Clavado en un Bar" y "Rayando el Sol".

The Green Hat Spies, luego Green Hat y por último adaptado al español "Sombrero Verde", sus inicios durante los ochenta se remontan a Guadalajara, Jalisco, donde Fher, Gustavo Orozco, los hermanos Calleros, Juan, Ulises y Abraham se dedicaron a tocar en bares temas de bandas que admiraban como The Beatles, Led Zeppelin, The Police y The Rolling Stones.

Hoy por hoy, Maná se ha logrado posicionar como una de las mejores bandas de rock pop mexicano, ha logrado recopilar múltiples reconocimientos como Grammys, Grammy Latinos, MTV Video Music Award Latinoamérica, Premios Juventud, Premios Billboard de la Música Latina, Premio Billboard ícono y Premios Lo Nuestro.

Sus colaboraciones principales han sido a lado de Pablo Alborán, Shakira, Thiaguinho, Sebastian Yatra, Jhoy, Prince Royce, por lo que la historia y música de la icónica banda se inmortalizará.