Francis Ford Coppola estrenará en el Festival de Cine de Cannes una película en la que lo ha arriesgado todo, una que llega empañada por rumores de turbulencias en la producción. ¿Suena familiar?

El jueves, la obra autofinanciada de Coppola “Megalopolis” hará su esperado debut. Otras películas se estrenan en Cannes con más fanfarria, bombo y platillo, pero ninguna ha despertado la curiosidad de “Megalópolis”, la primera película del cineasta de 85 años en más de una década. Coppola invirtió 120 millones de dólares de su propio dinero.

Hace 45 años, algo muy similar ocurrió cuando Coppola estaba trabajando en la edición de “Apocalypse Now” (“Apocalipsis ahora”). La accidentada producción filipina de la película, que sería documentada por la difunta esposa de Coppola, Eleanor, ya era leyenda. El lanzamiento originalmente planeado para diciembre de 1977 había llegado y se había ido. El propio Coppola había invertido unos 16 millones de dólares en el presupuesto de 31 millones de dólares para su relato de “El corazón de las tinieblas” de Joseph Conrad ambientado en Vietnam.

“Estaba aterrorizado. Por un lado, yo estaba en el gancho de todo el presupuesto personalmente, por eso llegué a poseerlo”, dijo Coppola en 2019. “Además, en esos días los intereses superaban el 25.27 por ciento. Así que parecía que, especialmente dada la controversia y todos los artículos falsos que se escribían sobre una película de la que nadie sabía nada, pero que predecían que era ‘el desastre anunciado’ de ese año, parecía que nunca iba a salir del peligro en el que estaba. Tenía hijos, era joven. No tenía una fortuna familiar a mis espaldas. Estaba muy asustado”.

Gilles Jacob, delegado general de Cannes, viajó para visitar a Coppola, con la esperanza de que pudiera convencerlo de que regresara al festival donde “The Conversation” (“La conversación”) del director había ganado la Palma de Oro en 1974. En su libro, “Citizen Cannes: The Man Behind the Cannes Film Festival”, Jacob relató que encontró a Coppola en la sala de edición “acosado por problemas financieros y luchando con 20 millas de (pietaje) de película”.

En la primavera de 1979, Coppola había montado una edición que proyectó en Los Ángeles, al igual que recientemente hizo “Megalópolis”. Cuando Jacob se enteró de la proyección, se dedicó a buscarle un lugar en el Festival de Cannes de ese año.

“Ya era considerado un evento incluso antes de que se mostrara, ‘Apocalypse Now’ sería la gloria suprema del festival”, escribió Jacob. Y agregó: “En última instancia, sabía que era el escenario de Cannes, más que un rival para su propia megalomanía, lo que lo convencería de venir”.

Pero Coppola no estaba tan seguro. La película estaba sin terminar, aún no tenía créditos y todavía no estaba seguro del final. Pero después de algunas idas y venidas y un debate sobre si “Apocalypse Now” se proyectaría dentro o fuera de la competencia, se decidió: se proyectaría como un “trabajo en progreso”, en competencia.

En el estreno en Cannes, Coppola cargó a su hija, Sofía, entonces de 8 años, sobre sus hombros. La respuesta a la película no fue abrumadora de inmediato.

”‘Apocalypse Now’, una de las películas más publicitadas de la década, solo recibió una respuesta cortés en el Festival de Cine de Cannes el sábado”, escribió el Herald Tribune.

En la conferencia de prensa, Coppola se mostró a la defensiva sobre la mala prensa que recibió la película y la atención prestada a su presupuesto.

”¿Por qué a mí, el primero en hacer una película sobre Vietnam, una película sobre moralidad, me critican tanto cuando puedes gastar tanto en un gorila o en un pequeño imbécil que vuela por el cielo?”, preguntó Coppola.

Pero “Apocalypse Now” acabaría siendo uno de los estrenos más míticos de Cannes. La presidenta del jurado ese año, la escritora francesa Françoise Sagan, prefirió otra película sobre la guerra: “Die Blechtrommel” (“El tambor de hojalata”), la adaptación de Volker Schlöndorff de la novela de Günter Grass. El jurado, dividido en su decisión, otorgó la Palma de Oro a ambos.

“Megalópolis” también se estrenará en competencia el jueves.

El día después de la ceremonia de clausura de Cannes de 1978, Jacob recordó haberse encontrado con Coppola en el Hotel Carlton, justo cuando se iba.

“Una gran limusina negra estaba a punto de partir. La puerta trasera se abrió y Francis salió”, escribió Jacob. “Se acercó a mí, me tendió la mano y, mientras se sacaba un gran puro de entre los dientes, dijo: ‘Solo recibí media Palma de Oro’”.