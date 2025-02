The Weeknd lanza nuevo álbum y anuncia gira

Los Ángeles.- Tras el lanzamiento de un nuevo álbum, “Hurry Up Tomorrow”, The Weeknd anunció una gran gira por estadios de Norteamérica, una hazaña nada fácil para un artista solista contemporáneo y una confirmación más de su popularidad.

La gira “After Hours 'Til Dawn” comienza el 9 de mayo en Phoenix en el State Farm Stadium y concluye en San Antonio el 3 de septiembre en el Alamodome.

La gira también llegará a Detroit; Chicago; East Rutherford, Nueva Jersey; Foxborough, Massachusetts; Minneapolis; Denver; Inglewood, California; Las Vegas; Santa Clarita, California; Seattle, Vancouver, Canadá; Edmonton, Canadá; Montreal; Toronto; Filadelfia; Landover, Maryland; Nashville, Tennessee; Miami; Atlanta; Orlando, Florida; Arlington, Texas y Houston.

A él se unirán el rapero de Atlanta Playboi Carti y Mike Dean.

Las entradas se pueden adquirir a través de la preventa de artistas, que comenzará el miércoles a las 10:00 de la mañana, hora local, y se extenderá hasta el jueves a las 9:00 de la mañana, hora local. La venta general comenzará el 7 de febrero a las 10:00 de la mañana, hora local, a través de este enlace.

“Hurry Up Tomorrow” es el último álbum de la trilogía de The Weeknd que batió récords y que comenzó con “After Hours” de 2020 y “Dawn FM” de 2022. Incluye una serie de colaboraciones estelares, entre ellas Future en “Enjoy the Show”, Anitta en “São Paulo” y Lana Del Rey en “The Abyss”.

El álbum se inspiró, al menos en parte, en un concierto que ofreció en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en las afueras de Los Ángeles, en 2022, donde el músico, cuyo verdadero nombre era Abel Tesfaye, perdió la voz. Ha descrito el momento como el comienzo de un colapso. Volverá al recinto durante dos noches en junio.